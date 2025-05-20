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2025年旅阿中国留学生招聘会在迪拜举办

2025年05月20日08:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜5月19日电 （记者张志文）5月17日，2025年旅阿中国留学生招聘会在迪拜举办，吸引40余家中阿知名企业、20多所当地高校的400余名中外留学生参加。

招聘会上，求职者在一家当地企业展台咨询。人民网记者 张志文摄

招聘会上，求职者在一家当地企业展台咨询。人民网记者 张志文摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊表示，总领馆始终坚持“外交为民”宗旨，持续聚焦旅阿中国留学生关切，积极搭建校企对接平台，助力解决中资企业机构用人和留学生就业需求。希望留学生把握机遇，展示自我，为中阿友好合作贡献青春力量。

伯明翰大学迪拜校区校长尤斯拉·穆祖吉表示，本届招聘会将进一步拉紧阿中两国合作纽带，为包括中国留学生在内的应聘者提供职业发展机遇。勉励学生们胸怀远大理想，将所学知识转化为创新动能，在人生发展的道路上不断绽放新的光彩。

中资企业岗位受到当地应聘者青睐。人民网记者 张志文摄

中资企业岗位受到当地应聘者青睐。人民网记者 张志文摄

本届招聘会由中国驻迪拜总领馆主办，阿联酋中国商会、阿联酋中国留学生协会、迪拜知识与人力发展局、伯明翰大学迪拜校区、迪拜大学孔子学院共同承办。现场气氛热烈，许多企业与学生达成初步合作意向，活动取得良好效果。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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