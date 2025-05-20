新华社北京5月20日电 美国总统特朗普19日与俄罗斯总统普京就俄乌问题通电话。特朗普在通话后说，俄罗斯和乌克兰将立即启动谈判，以实现停火。普京表示，俄方将提议并准备与乌方就两国未来可能达成的和平协议研究起草一份备忘录。特朗普当天还与乌克兰总统泽连斯基通话。泽连斯基表示，乌方不会在领土问题上妥协。

特朗普：俄乌将立即启动旨在实现停火的谈判

特朗普在社交媒体发文说，他刚刚同普京结束2个小时的通话，通话“挺顺利”。“俄乌将立即启动旨在实现停火的谈判，更重要的是，这是旨在结束战争的谈判。具体条件将由双方协商确定，因为他们掌握着其他人无法知晓的谈判细节”。

特朗普说，此次通话“基调和气氛都非常好”，俄方表示希望在俄乌冲突结束后与美开展大规模贸易，他赞同这一想法。“俄罗斯拥有巨大机会创造大量就业和财富，潜力无限。同样，在国家重建过程中，乌克兰也能从贸易中受益匪浅”。

特朗普说，梵蒂冈已表示“非常乐意主持谈判”。

5月19日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动。新华社记者胡友松摄

特朗普说，他在与普京通话后，还与乌克兰总统泽连斯基、欧盟委员会主席冯德莱恩以及法国、意大利、德国和芬兰领导人通了电话。

普京：俄将提议就俄乌可能达成的和平协议起草备忘录

普京19日在俄西南部城市索契与特朗普通电话。据克里姆林宫官网发布的消息，这次通话持续了两个多小时。

普京在通话结束后发表的声明中说，通话“内容很丰富且相当坦率”，总的来说非常有益。特朗普表达了其关于俄乌休战停火的立场，他则指出俄罗斯也支持和平解决乌克兰危机，目前需要做的是找到通向和平的最有效途径。

普京表示，俄美总统商定，俄罗斯将提议并准备与乌方就两国未来可能达成的和平协议研究起草一份备忘录。备忘录将确定一系列主张，如解决危机的原则、可能达成和平协议的时间表，以及在达成相关协议的情况下临时停火等。

普京说，俄乌双方在土耳其伊斯坦布尔谈判参与者之间的联系已经恢复，这表明“我们总的来说走在了正确道路上”。目前的关键问题在于俄乌双方需要最大限度地展现出对和平的意愿，找到各方都能接受的妥协方案。他强调，俄罗斯的立场是明确的，对俄方最重要的就是“消除这次危机的起因”。

俄罗斯和乌克兰两国代表团16日在伊斯坦布尔重启关于和平解决俄乌冲突的直接谈判。双方就互换1000名战俘达成共识，同时“原则上”愿意继续接触和谈判，但谈判未能取得突破性进展。

泽连斯基：愿进行任何形式的谈判但领土妥协、撤军“免谈”

特朗普19日还与乌克兰总统泽连斯基通话。泽连斯基表示，乌方愿与俄方直接谈判，但不会在领土问题上妥协。

泽连斯基19日深夜在社交媒体发文说，当天他与特朗普进行了两次通话，其中一次是在特朗普与普京通话开始前。他向特朗普重申了乌方愿进行全面、无条件停火的立场，并呼吁美欧继续施压俄方以促成“真正和平”。

泽连斯基说，乌方已准备好“以任何能产生结果的形式”与俄罗斯进行直接谈判，乌方正在考虑包括土耳其、梵蒂冈、瑞士等在内的所有可能开展谈判的地点。

2024年10月17日，在比利时布鲁塞尔，乌克兰总统泽连斯基在欧盟峰会上参加新闻发布会。新华社记者赵丁喆摄

泽连斯基说，乌方还与欧洲领导人一道讨论了可能采取的进一步措施，包括对各方提案进行客观评估。他认为，美国和欧洲的代表应在“一定程度”上参与谈判过程，美国不“淡出”谈判和实现和平的努力尤为重要。

另据乌克兰国际文传电讯社报道，泽连斯基19日晚在特朗普结束与普京的通话后在基辅举行的新闻发布会上强调，乌方不会在领土问题上妥协，不会从其领土撤军。乌方关于结束战争的原则条件包括停火、交换被俘人员、送返乌克兰儿童等。（记者：黄恒、栾海、李东旭）

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