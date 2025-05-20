新华社巴黎5月19日电（记者邢建桥）联合国教科文组织1970年《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》（简称《公约》）第八届缔约国大会19日在巴黎开幕，中国当选为本届缔约国大会主席国。这是中国首次当选《公约》缔约国大会主席国。

联合国教科文组织1970年《公约》缔约国大会主要职责包括制定战略方向，指导《公约》的实施；采取必要措施，促进《公约》目标的实现；监督《公约》的执行情况，审议缔约国的报告；制定并提交建议和指南，以促进《公约》的实施等。中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育履职此次大会主席并主持大会，领导和协调大会的工作，以确保会议高效有序地进行并达成预期目标。

据杨新育介绍，中国于1989年批准加入《公约》。此后，中国一直积极践行《公约》精神，在国内采取了一系列措施来防止和打击文化财产的非法进出口和所有权非法转让，并不断完善国内的文物保护法律法规体系，使其与《公约》的原则和要求相衔接。

杨新育表示，中国还积极参与打击文化财产非法贩运的国际合作，与多个国家签署了防止文物非法进出境的政府间协定，并积极参与联合国教科文组织框架下的相关活动。

联合国教科文组织1970年《公约》是打击文化财产非法贩运和流失文物追索返还领域最重要的多边机制，目前有147个缔约国。第八届缔约国大会将于20日闭幕。

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