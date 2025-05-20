新华社日内瓦5月19日电（记者王娅楠 石松）第78届世界卫生大会19日在瑞士日内瓦开幕，本届大会的主题是“共创健康世界”。

世界卫生组织总干事谭德塞在大会开幕式上表示，每一届世界卫生大会都意义重大，今年尤其如此。在本届大会上，各成员国将审议并有望通过世卫组织“大流行协定”。他还呼吁各成员国批准下一轮会费增长，以进一步推动实现世卫组织长期的财政可持续性和独立性。

中国代表团团长、国家卫生健康委主任雷海潮在当天举行的一般性辩论发言中表示，中国积极开展全球卫生合作和交流。60多年来，累计向全球77个国家和地区派遣援外医疗队员3万多人次，诊治患者超3亿人次。在新冠疫情期间，为全球提供了5000亿件个人防护用品和23亿剂次疫苗。

雷海潮说，中方将继续以实际行动支持世卫组织和多边主义，欢迎世卫组织实施改革，愿与广大成员国携手努力，共同构建人类卫生健康共同体。他同时表明，台湾是中国不可分割的一部分，大会早已决定不同意台湾参加世卫大会，个别国家涉台发言扰乱会议议程，不得人心，中方敦促个别国家停止干涉中国内政。

本届大会备受期待的一项内容是审议“大流行协定”。世卫组织4月16日宣布，经过三年多的密集谈判，世卫组织成员国就“大流行协定”草案达成一致。

此外，本届大会将审议2024年成果报告和约75项议题，涵盖卫生和护理人员队伍、抗菌素耐药性、突发卫生事件、脊髓灰质炎、气候变化等议题。本届大会还将聚焦可持续筹资，拟将2026-2027年规划预算从53亿美元下调至42.67亿美元，并调整优先事项以强化核心职能和提升效率。

世界卫生大会是世卫组织最高决策机构，通常每年5月在日内瓦举行会议。大会主要职能是决定世卫组织的政策、审查和批准预算方案等。本届大会预计将于27日闭幕。

(责编：岳弘彬、牛镛)