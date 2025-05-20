打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

世界卫生大会开幕 聚焦“共创健康世界”

2025年05月20日06:21 | 来源：新华网
小字号

　　新华社日内瓦5月19日电（记者王娅楠 石松）第78届世界卫生大会19日在瑞士日内瓦开幕，本届大会的主题是“共创健康世界”。

　　世界卫生组织总干事谭德塞在大会开幕式上表示，每一届世界卫生大会都意义重大，今年尤其如此。在本届大会上，各成员国将审议并有望通过世卫组织“大流行协定”。他还呼吁各成员国批准下一轮会费增长，以进一步推动实现世卫组织长期的财政可持续性和独立性。

　　中国代表团团长、国家卫生健康委主任雷海潮在当天举行的一般性辩论发言中表示，中国积极开展全球卫生合作和交流。60多年来，累计向全球77个国家和地区派遣援外医疗队员3万多人次，诊治患者超3亿人次。在新冠疫情期间，为全球提供了5000亿件个人防护用品和23亿剂次疫苗。

　　雷海潮说，中方将继续以实际行动支持世卫组织和多边主义，欢迎世卫组织实施改革，愿与广大成员国携手努力，共同构建人类卫生健康共同体。他同时表明，台湾是中国不可分割的一部分，大会早已决定不同意台湾参加世卫大会，个别国家涉台发言扰乱会议议程，不得人心，中方敦促个别国家停止干涉中国内政。

　　本届大会备受期待的一项内容是审议“大流行协定”。世卫组织4月16日宣布，经过三年多的密集谈判，世卫组织成员国就“大流行协定”草案达成一致。

　　此外，本届大会将审议2024年成果报告和约75项议题，涵盖卫生和护理人员队伍、抗菌素耐药性、突发卫生事件、脊髓灰质炎、气候变化等议题。本届大会还将聚焦可持续筹资，拟将2026-2027年规划预算从53亿美元下调至42.67亿美元，并调整优先事项以强化核心职能和提升效率。

　　世界卫生大会是世卫组织最高决策机构，通常每年5月在日内瓦举行会议。大会主要职能是决定世卫组织的政策、审查和批准预算方案等。本届大会预计将于27日闭幕。

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部