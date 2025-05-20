杨文明

银井小学内，中缅两国学生一起学习、一起玩耍的场景，深深地印在了我脑海中。

“我住江之头，君住江之尾，彼此情无限，共饮一江水”。中缅地缘相近、人缘相亲、文缘相通，国门学校是胞波情谊历经千年始终如一的具象化体现。

中缅文化都讲一个“缘”字。从国门小学到边境县市的职业高中，校园里，两国青少年同上一门课，同唱一首歌；校园外，他们在“一马跑两国”跨国马拉松的赛道上并肩奔跑。从地缘到人缘，共同的学习教育、生产生活，持续塑造着两国边境地区民众之间的关系，成为两国友好的坚实基础。

青少年是未来的希望，青少年教育在助力中缅民心相通方面发挥着重要作用。沿边城市在对外开放上有着独特的地缘优势，发展国门教育，能够帮助越来越多的缅甸青少年了解中国。开办国门小学、国门中学和国门职教，将为更多中缅青少年创造共同学习、生活的空间，让彼此结下深厚的情谊，为中缅友好事业培养更多参与者、受益者、支持者，筑牢两国友好的社会基础，助力中缅携手共创美好未来。

《 人民日报 》（ 2025年05月20日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)