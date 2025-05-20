呼吁立即停止加沙冲突 反对强迫巴勒斯坦人迁离

本报记者 管克江

第三十四届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议（阿盟峰会）近日在伊拉克首都巴格达举行。会议发表《巴格达宣言》，要求立即停止加沙战争及针对平民的敌对行动，强调坚决反对任何关于将巴勒斯坦人民迁移出其土地的言行。宣言强调巴勒斯坦问题仍是阿拉伯民族的核心议题和地区稳定的关键，重申完全支持巴勒斯坦人民包括建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国在内的不可剥夺的权利。宣言支持巴勒斯坦总统阿巴斯关于召开国际和平会议的倡议，并主张采取“不可逆转的措施”推动“两国方案”落实。

连日来，巴格达主要街道两侧，相关阿拉伯国家国旗和体现本届峰会主题“对话、发展和团结”的旗帜飘扬。峰会在巴格达底格里斯河畔的政府宫举行。阿盟秘书长盖特在发言时强调，巴勒斯坦事业仍是阿拉伯世界和阿盟的首要议题。外部势力干涉让阿拉伯国家的安全难以得到保障。巴勒斯坦和黎巴嫩仍在遭受侵略，叙利亚重建困难重重，苏丹正经历最为严峻的人道主义危机，也门、利比亚等面临战争和冲突威胁。他同时表示，阿拉伯国家有信心共同克服危机，实现地区稳定与安全。

联合国秘书长古特雷斯出席会议开幕式，并在发言中对以色列扩大在加沙地带的地面行动表示震惊。他说，联合国反对让加沙民众反复流离失所的做法，更明确反对任何将其强制迁移至加沙以外的方案。加沙地带需要永久停火、无条件释放在押人员以及实现人道救援物资自由流通，只有落实“两国方案”才能实现持久和平。古特雷斯指出，伊拉克近年来在对话解决争端和促进可持续发展等方面取得显著进展，联合国伊拉克援助团将努力确保履行剩余的授权任务，并在今年12月31日之前有序撤出。

峰会轮值主席伊拉克总统拉希德在开幕式上强调，“政治解决和全面对话是结束危机的唯一途径”。伊拉克总理苏达尼在发言中说，应立即停止对加沙地带和约旦河西岸地区的袭击，确保人道救援物资进入不受阻碍。他同时呼吁阿拉伯国家加强协调，共同应对恐怖主义、人口贩卖、毒品和气候变化等问题。苏达尼还呼吁成立一个基金，为阿拉伯国家应对危机和冲突，开展重建工作提供支持。伊拉克愿为此基金注资2000万美元。

《巴格达宣言》要求立即停止加沙战争及所有加剧平民苦难的敌对行动，敦促国际社会特别是具有影响力的国家履行道义和法律义务，推动实现停火，并确保人道主义援助畅通无阻地进入加沙地带。宣言呼吁各国为加沙地带重建与恢复计划提供政治、财政和法律支持。宣言还就苏丹、黎巴嫩、叙利亚、利比亚和也门等阿拉伯国家问题阐明态度，重申谴责一切形式的恐怖主义，特别是极端组织“伊斯兰国”的恐怖行径。

伊拉克政治分析家伊赫桑·沙马里对本报记者表示，加沙局势正在恶化，阿盟峰会有助于各方聚焦最主要议题，凝聚共识，通过对话交流缓和局势。伊拉克通过承办阿盟峰会，展现了经济社会重建进展，为推动阿拉伯国家结束冲突分歧、促进可持续发展发挥作用。

（本报巴格达5月19日电 本报中东中心分社伊纳斯·易卜拉欣参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年05月20日 17 版）

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