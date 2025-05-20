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第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会将于5月22日至25日在浙江省宁波市举行。这是中国—中东欧国家合作机制下两年一届的高水平经贸人文盛会，是中国专门面向中东欧国家打造的国家级展会，充分体现了中方对中国—中东欧国家合作的高度重视。

习近平主席2021年在中国—中东欧国家领导人峰会上指出，愿积极利用中国国际进口博览会、中国—中东欧国家博览会等平台扩大自中东欧国家进口商品，并于当年向第二届中国—中东欧国家博览会致贺信，寄语各方携手开辟更广阔合作空间。今年，在中欧庆祝建交50周年之际，盛会将是展示中国市场潜力和开放决心的“金色窗口”，是中国与中东欧国家拓展务实合作的“加速引擎”，更是中欧成就彼此、照亮世界的生动写照。

中国—中东欧国家合作启动于2012年，是中国与中东欧国家本着提升双边合作水平、促进中欧共同发展的愿望，联合发起的跨区域合作平台。13年来，双方秉持相互尊重、合作共赢理念，搭建起涵盖互联互通、经贸投资、教育文化、科技能源等20多个领域的合作架构，匠心打造多个高质量共建“一带一路”标杆项目，推动中国与中东欧国家合作水平持续攀升，带动中国与中东欧国家关系实现跨越式发展。

经贸投资成绩喜人。自合作机制启动以来，双方贸易额年均增长8.8%，农产品贸易额年均增速超12%。2024年双方贸易额达1423亿美元，创历史新高，同比增长6.3%。中国是中东欧国家重要贸易伙伴和进口来源国，中国对中东欧地区投资规模迄今已超240亿美元。比亚迪、宁德时代、国轩高科等中国企业先后在中东欧国家投资建厂，助力中东欧国家产业升级和绿色转型。

互联互通跨越山海。中欧班列连年跑出“加速度”，2024年全年开行1.9万列、累计突破10万列，中东欧国家成为班列重要通道和中转枢纽。双方客货直航航班每周超70班。希腊比雷埃夫斯港、克罗地亚佩列沙茨大桥、黑山南北高速公路等一批大项目落地，改善当地民生，广受地区国家人民好评。作为中国—中东欧国家合作旗舰项目，匈塞铁路今年有望全线竣工。

地方交流活力迸发。截至目前，中国与中东欧国家共缔结221对友好省市，其中超过一半是中国—中东欧国家合作启动之后实现的。中国—中东欧国家地方领导人会议、市长论坛、首都市长论坛为地方搭建起分享机遇、共谋发展的平台。中国—中东欧国家经贸合作示范区落户浙江宁波、中小企业合作区落户河北沧州、农业合作示范区落户保加利亚普罗夫迪夫。各界双向奔赴，推动各领域合作向下扎根，生动体现了合作机制所具有的充沛内生动力。

人文交流有声有色。中方对中东欧国家出台一揽子签证便利化举措和单边免签政策，2024年双方人员往来较2021年增长56%。中方在中东欧国家开设36家孔子学院，设立5家中国文化中心。中国—中东欧国家合作框架下高级别智库研讨会、高校联合会、青年交流营、职业院校产教联盟、体育协调机制等品牌项目筑起民心相通之桥，促进文明交流互鉴。

中国—中东欧国家合作不断走深走实，不仅增进中国与中东欧国家人民福祉，也为世界经济发展作出突出贡献。实践充分证明，这一创造性的合作机制，超越了以意识形态划线的旧思维，走出了相互尊重、共同进步的新道路；超越了你输我赢、赢者通吃的旧观念，实践了互惠互利、合作共赢的新理念，是中国与中东欧国家携手推动构建人类命运共同体的生动实践。

当前百年变局加速演进，国际形势不稳定、不确定、难预料因素增多。本届中国—中东欧国家博览会的举办恰逢其时，体现了中方不断以更高水平的开放链接世界的坚定决心，彰显了中国—中东欧国家合作的蓬勃生机与强大韧性，有助于进一步维护多边贸易体制和自由贸易，为世界经济发展注入更多确定性和正能量。

开放创造机遇、包容成就多元是中国—中东欧国家合作保持旺盛生命力的根本所在。展望未来，只要中国与中东欧国家坚守合作初心，充分发挥规模效应和平台优势，坚持开放合作，完善融通格局，深化数字经济、绿色能源、人工智能等新兴领域合作，打造更多新质生产力合作高地，就一定能在新的起点实现更高水平的合作共赢。中国与中东欧国家携手打造互利共赢的跨区域合作典范，将更好造福各国人民，为促进中欧关系发展和世界和平发展作出更大贡献。

（作者为国际问题观察员）

《 人民日报 》（ 2025年05月20日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)