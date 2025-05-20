2024年，拉美销售的新能源汽车超过一半为中国品牌

本报记者 陈海琪

在巴西里约热内卢的一家商场，顾客在比亚迪布置的展台前参观“海豚迷你”纯电动汽车。

本报记者 时元皓摄

国际能源署日前发布的《2025年全球电动汽车展望》报告提到，亚洲和南美洲等新兴市场成为电动汽车销量增长中心，2024年总销量同比增长超过60%。根据拉丁美洲汽车经销商协会发布的最新数据，2024年拉美地区的电动汽车销量为412493辆，其中纯电动汽车销量增长139.3%、插电式混合动力汽车销量增长156.1%，销售的新车51%是中国品牌，且几乎所有的电动公交车都来自中国。

当前，中拉合作正向贸易和投资结构多元化方向迈进，新能源汽车产业成为中拉拓展经贸合作的重要增长点。中国新能源汽车凭借完善的产业链、可靠的产品质量和技术创新，逐步在拉美汽车市场站稳脚跟，这是中拉经贸合作深化的缩影，将助力拉美绿色低碳转型。

中国品牌认可度逐年提升

巴西里约热内卢巴哈地区的一家奇瑞新能源汽车展厅内，客户络绎不绝。当地居民佩雷斯对记者表示，他决定购买一辆奇瑞新能源汽车，“我选择奇瑞主要是因为它性价比高，且具备较好的节能环保性能。中国新能源车质量可靠，现在还提供充电桩安装服务，十分便利。”

作为拉美地区最大的汽车市场以及全球第六大汽车市场，巴西近年来新能源汽车销量呈现快速增长趋势。据巴西电动汽车协会数据，2024年上半年，中国品牌新能源汽车销量占巴西进口新能源汽车总量的91.4%，销售额达12亿美元。

墨西哥、哥斯达黎加等拉美国家对中国新能源汽车的认可度也逐年提升。墨西哥统计局和汽车流通企业协会今年1月公布的数据显示，江淮、吉利等中国汽车品牌2024年在墨西哥的销量为129329辆，同比增长63%，市场占有率达19.5%。拉美能源组织的最新报告显示，哥斯达黎加是拉美人均拥有电动汽车数量最多的国家，每1万人拥有34.3辆电动汽车，在该国“10款最畅销电动车车型”榜单中，有6款是中国品牌。

彭博新能源财经分析，拉美地区新能源汽车加速普及，得益于相关税收优惠政策推出、充电基础设施不断完善、消费者环保意识增强等。据预测，到2028年拉美地区的新能源汽车在乘用车新车销量中占比将达10%—20%。拉加经委会经济学家埃雷罗斯十分看好中国新能源汽车销售前景，“中国新能源汽车为拉美消费者提供了多样的车型选择，整体性价比高，售后服务完善，品牌日益深入人心，销售增长潜力巨大”。

助推公交系统电动化转型

近年来，搭乘中国品牌电动巴士出行的拉美国家民众越来越多。据估计，拉美国家目前有6000多辆电动巴士运行，包括比亚迪、宇通客车、中通客车、北汽福田等多个中国品牌。

巴西圣保罗州的圣若泽杜斯坎普斯市2021年底开通了巴西首条纯电动巴士专线“绿线”，每辆巴士的车窗上都醒目地贴着“100%电动”的绿色标语。这些巴士来自中国品牌比亚迪。比亚迪与圣若泽杜斯坎普斯市政府合作，负责生产“绿线”的12辆巴士。

在智利首都圣地亚哥，中国品牌电动公交车已规模化运营，为这座城市提供了低碳环保、高效便捷的公共交通解决方案。

在哥伦比亚的波哥大和麦德林等主要城市，中国品牌电动出租车正快速普及。波哥大市前市长洛佩斯表示，该市已投入运营上千辆中国制造的电动客车，这些车辆每年可减少近10万吨二氧化碳排放，促进了城市交通绿色转型。

比亚迪汽车2024年宣布，已成功向乌拉圭最大电动公交运营商交付100台纯电动大巴。该电动大巴车身长12米，集合了环保、节能、智能、舒适等特性，是比亚迪针对乌拉圭市场特别定制的车型。乌拉圭方面期待与比亚迪深化合作，加速推进公交系统全面电动化进程。

智利国家汽车协会秘书长迭戈·门多萨认为，拉美国家已经成为中国电动公交车出口的重要市场，中国电动公交车乘坐起来安全舒适，为拉美地区的交通现代化和民众通勤作出重要贡献，为当地物流业贡献了减碳方案。

本地化战略促进合作共赢

业内人士认为，中国汽车制造商高度重视本地化生产合作，积极推动产业技术创新，助力当地新能源汽车产业共赢发展，这也是中国新能源汽车加速进入拉美市场的重要原因。

2024年10月，长城汽车宣布将在巴西圣保罗州建设首家工厂，预计2025年7月投产。长城国际总裁史青科介绍，该工厂将推动巴西新能源产业的可持续发展，同时带动本地就业增长和经济繁荣，为用户提供更加绿色、便捷的出行体验。未来，长城公司将与巴西当地机构合作制定培训计划，培养当地技术人才，逐步把目前在中国进行的零部件生产流程转移到圣保罗，公司的目标是在3年内实现巴西本土化汽车部件制造比例达60%，并出口拉美其他国家。

2024年8月，上汽集团旗下名爵汽车表示，计划在墨西哥建立一家制造工厂和一个研发中心，将墨西哥打造为拉丁美洲的市场枢纽。名爵汽车墨西哥公司负责人张苇表示，这座工厂将辐射整个拉美市场。

截至2024年底，比亚迪在墨西哥的电动汽车和混合动力汽车销量达4万辆，在当地有50家经销商。比亚迪的目标是2025年在墨西哥销售8万辆汽车。比亚迪墨西哥公司总经理巴列霍表示，这家汽车制造商计划在墨西哥建立一家制造工厂，预计新工厂将创造约1万个就业机会，这将使其成为该国最大的工厂之一。

目前，中国已在秘鲁建立拉美第一家鲁班工坊，致力于培养新能源汽车领域的技术人才，为两国在绿色产业领域的合作创造更广阔的空间。秘鲁总统去年访华时还力邀比亚迪到秘鲁投资设厂。秘鲁驻华大使巴拉雷索表示，中国在新能源汽车领域已走在世界前列，积累了丰富经验，“期待与中国在充电基础设施建设、锂电池开发等方面展开深度合作”。

巴西电动车协会主席巴斯托斯认为，中国新能源车企采取本土化生产策略十分明智，加强与当地车企的合作有助于更好地了解拉美市场需求，快速适应本地市场变化，为消费者提供多样化解决方案。

上海国际问题研究院拉美研究中心副研究员楼项飞对本报记者表示，中国新能源汽车走俏拉美市场从一个侧面折射了中拉经贸合作提质升级。拉美国家希望通过推动绿色转型来实现重塑生产模式、促进经济可持续发展的目标。中国车企不仅为拉美市场带去了绿色出行工具，还把中国先进的新能源汽车产业链和创新技术引入拉美，将有力促进拉美汽车产业转型升级和扩大就业，实现互利共赢。

（本报里约热内卢5月19日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月20日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)