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越南青年“红色研学之旅”首场活动在广西南宁启动

2025年05月20日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁5月18日电  （记者庞革平、李维俊）5月18日，由共青团中央、中国驻越南大使馆共同主办的越南青年“红色研学之旅”首场活动暨“沿着胡伯伯的足迹”研学营开营仪式在广西大学举行，约200名中越两国青年代表参加。

　　开营仪式上，中越两国青年围绕“传承红色基因，青年有责任”“讲好友好故事，青年在行动”“携手奔赴现代化，青年是希望”主题进行了故事分享。

　　活动期间，越南青年将参访广西南宁、桂林、百色和广东广州等地，听取主题讲座，参访红色研学教学点，感受中越两国老一辈领导人携手探寻革命和建设道路的深厚友谊，围绕青年发展、创新创业、青年工作、经贸合作等主题与中国各界青年开展深入交流研讨，走进新能源汽车研究院、跨境电商直播基地、跨境旅游合作区等，全方位感受中国式现代化发展成就。

　　据悉，越南青年“红色研学之旅”项目由共青团中央与越南胡志明共青团中央合作，于2025年至2027年共同组织实施。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月20日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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