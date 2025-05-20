新华社北京5月19日电 2025年5月19日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同波兰外长西科尔斯基通电话。

王毅表示，波兰是中国在欧洲的重要战略伙伴。中方愿同波方保持高层交往，拓展各领域务实合作。今年是世界反法西斯战争胜利80周年和联合国成立80周年。中方愿同波方一道，维护二战后国际秩序，维护联合国核心地位，维护国际法和国际关系基本准则。台湾回归中国也是二战胜利成果之一，构成战后国际秩序的组成部分。希望波方坚持国际共识，继续奉行一个中国政策，反对任何形式的“台独”图谋。今年，中欧迎来建交50周年，期待波兰作为欧盟轮值主席国，发挥更大建设性作用，推动中欧关系取得更大进展。

西科尔斯基表示，波兰高度重视对华关系，将坚持一个中国政策，致力于同中方加强各层级交往，深化各领域互利合作，共同维护二战后国际秩序，推动波中、欧中关系不断向前发展。

双方还就乌克兰危机交换了看法。王毅表示，乌克兰危机形势发展证明，习近平主席提出的“四个应该”兼顾了各方关切，是推动政治解决乌克兰危机的重要指导原则。中方始终致力于劝和促谈，从未放弃和平努力，包括联合全球南方国家成立“和平之友”小组。俄乌近日重启了直接谈判，尽管彼此立场分歧，但实现了迈向和平的第一步。中方期待各方进一步展现政治解决危机的意愿，通过持续对话，最终达成一个公平、持久、有约束力的和平协议。西科尔斯基表示，期待中方继续发挥积极作用，推动实现欧洲的持久和平。

《 人民日报 》（ 2025年05月20日 03 版）

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