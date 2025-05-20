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祖国统一势不可挡 “倚外谋独”注定失败（大使随笔）

陈 旭
2025年05月20日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月19日，第七十八届世界卫生大会总务委员会和全会分别作出决定，明确拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。这是世卫大会连续第九年拒绝所谓涉台提案，充分表明国际社会坚定支持一个中国原则，台湾民进党当局“倚外谋独”的图谋终将落空。

　　近年来，民进党当局年年在世卫大会博取“存在感”，唆使其所谓“邦交国”搞涉台提案，为其参会“闯红灯”，均以失败告终。事实证明，这种违反国际法、无视历史事实、罔顾各国呼声的做法注定不能得逞。

　　无论是在联合国还是在世卫大会，中华人民共和国席位所代表的，始终是包含中国台湾地区在内的全中国；中国台湾地区在未经中央政府同意的前提下，没有任何根据、理由或权利参加世卫大会。联合国大会第2758号决议和世卫大会25.1号决议对此有着清楚规定。一段时间以来，民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场、挑战一个中国原则，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在，中央政府更不会纵容其在世卫大会滋事闹场。

　　国际社会非常反感民进党当局连年“冲闯”世卫大会的行径。本届世卫大会开幕前，众多国家专门致函世卫组织总干事，明确支持中方立场，坚持一个中国原则。大会期间，友好国家严词批驳涉台提案，维护联合国大会第2758号决议和一个中国原则的权威。很多国家的代表向我表示，民进党当局和个别国家搞涉台提案，目的是攫取政治私利，这是对世卫大会这一庄严讲坛的亵渎，国际社会绝不会容忍。这些正义之声，向“台独”分裂势力发出了严正警告，有力捍卫了国际公道和正义。

　　今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，也是台湾光复80周年。《开罗宣言》《波茨坦公告》等一系列具有国际法效力的文件都确认了中国对台湾的主权，其历史和法理事实不容置疑。这不仅是中华儿女共同铭记的民族记忆，更是战后国际秩序的重要组成部分。试图“倚外谋独”，践踏中华儿女的民族感情和原则底线，全体中国人民不会答应。企图挑动台湾问题，为法西斯主义翻案张目，各国支持正义的人民也不会答应。

　　历史车轮滚滚向前，中华民族早已从存亡绝续的危难关头，走上伟大复兴的光明大道。无论台湾岛内形势如何变化，无论外部势力如何捣乱，中国终将统一、也必将统一的历史大势不可阻挡。民进党当局和个别国家应立即停止“倚外谋独”“以台制华”的戏码，一个中国原则才是顺应历史潮流的唯一选择。

　　（作者为中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表、特命全权大使）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月20日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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