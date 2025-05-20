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世界卫生大会再次拒绝涉台提案

2025年05月20日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报日内瓦5月19日电  （记者刘赫）第七十八届世界卫生大会5月19日在瑞士日内瓦开幕。大会作出决定，拒绝将个别成员国提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世界卫生大会”的提案纳入大会议程。

　　中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在大会发言表示，今年是世界反法西斯战争胜利80周年，也是台湾光复回归中国80周年。台湾回归中国是二战胜利成果和战后国际秩序的重要组成部分。联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议早已彻底解决包括台湾在内全中国的代表权问题。世卫大会已连续多年拒绝所谓涉台提案，捍卫了联合国权威和战后国际秩序。事实证明，“台独”这条邪路根本走不通。

　　陈旭指出，台湾问题是中国内政和内战遗留问题，尽管海峡两岸尚未统一，但台湾是中国领土一部分的法律地位和事实从未改变。目前已有183个国家在一个中国原则基础上与中国建立正式外交关系。本届大会开幕前，众多国家专门致函世界卫生组织，支持一个中国原则。这充分说明一个中国原则是国际社会人心所向。

　　陈旭强调，中国中央政府始终高度重视台湾同胞福祉，在符合一个中国原则前提下，台湾省技术专家参与世卫组织活动不存在任何困难。提案炒作所谓“国际防疫体系缺口”问题与事实不符，完全是政治操弄。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月20日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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