本报记者 管克江 刘军国

在阿曼首都马斯喀特，兰斯航天公司运营中心的大屏幕上，一连串参数不断跳跃更新。几名工作人员紧盯显示屏，跟踪阿曼首颗人造卫星——阿曼智能遥感卫星一号（以下简称“阿曼星一号”）的运行情况。“卫星当前正处于太平洋上空，预计几小时后会飞越阿曼。”兰斯航天公司首席执行官沙彦聚说。

“为太空计算系统的发展提供了坚实的技术基础”

阿曼星一号2024年11月发射升空。该项目由地卫二空间技术（杭州）有限公司（以下简称“地卫二”）总体牵头实施，是中国首套实现海外交付的商业卫星及地面解决方案，是中国同共建“一带一路”国家开展航天合作、搭建“太空丝路”的具体实践。阿曼星一号发射数小时后，卫星在太空中的自拍照（见图①，兰斯航天公司供图）就送到了阿曼国家领导人的办公桌上。

兰斯航天公司市场部经理阿里·瓦哈比曾现场见证卫星发射升空的过程。他回忆道：“那是载入阿曼历史的重要一刻。我的孩子在学校学习航天相关知识时一定会骄傲地说，‘我爸爸参与了阿曼第一颗卫星的发射’。没有中方鼎力支持，我们无法完成这一历史性跨越。”

地卫二合伙人范丹莺介绍，阿曼星一号运行状态良好，截至今年4月底，已绕地球飞行2580多圈，完成600多次测控任务和200多次数传任务，接收数据量约5000千兆字节。卫星入轨后，顺利完成了平台自检、高分相机在轨调焦和成像、辐射定标和几何定标、全景相机展开及成像、数据采集系统测试以及人工智能处理流程验证等关键任务。这些成果“为太空计算系统的发展提供了坚实的技术基础”。

“开辟了一个充满发展机遇的未来”

发展航天事业是阿曼“2040愿景”的目标之一。2020年，阿曼专门成立国家空间、先进技术和人工智能中心，统筹该国航天事业发展。阿曼《观察家报》说，阿曼星一号有力推动阿曼的技术创新和数字经济发展，“开辟了一个充满发展机遇的未来”。阿曼通讯社认为，阿曼迈入了太空技术发展新阶段，未来能为全球航天事业发展作出更大贡献。

阿曼星一号主载荷为一台全色分辨率1米、多光谱分辨率4米的光学相机，具备最长45分钟的连续推扫成像能力。卫星具备星上智能处理能力，可以进行云检测、智能压缩、目标识别、图像切片等在轨图像处理。卫星还搭载虚拟现实全景相机，可实现360度全景视频和成像，可广泛应用于国土详查、城市规划、森林调查、灾害监测等领域。卫星还成功实现在轨智能识别船只和飞机、天基分布式操作系统和天基遥感大模型的首次太空实践验证以及星地网络化联通。

阿曼国家航天计划署负责人萨乌德表示，阿曼星一号是阿曼第一颗以国家名义在国际电信联盟注册的卫星。阿曼卡布斯苏丹大学参与了阿曼星一号的设计研究，该大学副教授艾哈迈德·马什里说，卫星将为阿曼环境保护、资源开发等领域作出重要贡献。“有不少政府部门和企业与我们对接。我们自己的卫星能够更加快捷地获得数据，拥有自主知识产权。”阿里·瓦哈比说。

“为更多中外商业航天合作提供借鉴”

兰斯航天公司的员工均在阿曼本地招聘，相关技术人员曾分批到中国接受培训（见图②，兰斯航天公司供图）。2024年参加培训的穆罕默德·巴卢希十分怀念在中国的学习经历：“中国的科技创新成就令人钦佩。中国愿意把自身创新成果与我们共享，与我们共同发展进步。”沙彦聚表示，中方为阿曼提供了全链条服务，不仅助力阿曼提升航天技术能力，也为阿曼培养了航天领域人才，为阿中高质量共建“一带一路”注入新动力。

据介绍，2025年，中阿将合作发射多颗新卫星，拓展建立区域卫星星座。范丹莺表示：“中阿航天合作将支持阿曼实现更全面、更高效的地球观测和数据采集，为区域发展和国际合作提供重要的技术支持和数据保障，并促进中东地区在航天事业的发展。”地卫二创始人兼首席执行官温卓明表示，共建“一带一路”国家对中国民用商用卫星的业务需求日趋旺盛，“作为中国商业航天拓展国际市场的首批项目之一，阿曼星一号克服了多重挑战。希望我们的探索为更多中外商业航天合作提供借鉴。”

近年来，中国民营资本在商业航天领域逐渐崭露头角，成为中国商业航天领域一支极具竞争活力与发展潜力的生力军。之江实验室“三体计算星座”技术总师李超表示，民营商业航天企业具有创新机制灵活、资源整合能力高效、技术研发以市场为导向等优势。浙江省通过之江实验室等高能级科创平台，正助力民营经济突破瓶颈，实现技术创新和产业链整合，促进民营企业在卫星出口、国际合作项目承接及全球太空基建中发挥作用，推动中国商业航天从“跟跑”向“领跑”转型。

《 人民日报 》（ 2025年05月20日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)