图为德国汉堡国际海事博物馆内的展品（2024年1月3日摄，资料照片）。

德国汉堡国际海事博物馆供图（新华社发）

从挺立在展馆一层“甲板”的郑和塑像，到庞大的中远海运巨轮模型，再到泛黄的定远舰图纸……在德国汉堡国际海事博物馆浏览观赏，仿佛经历一场时空穿梭：穿过波澜壮阔的三千年航海史，看世界海图上的中国航海文明。

这座由旧港口仓库改建而成的10层博物馆，有9层称为“甲板”的展区，展览面积1.2万多平方米，展品主要来自已故汉堡航海历史学家彼得·塔姆的个人收藏。

在这座私人博物馆的叙事里，世界航海史开篇于公元前3世纪秦始皇派出的徐福船队。展品包括中国船舶模型、清朝水兵制服、象牙船雕、海事文书、瓷器等。在这里，中国并非以“他者”的身份出现在欧洲海图上，而是以开篇者、参与者乃至塑造者的身份，嵌入全球海事文明的叙事。

“汉堡国际海事博物馆不只是关于技术和船的展览，它讲的是人的故事。曾经驾驶这些船的人，他们有名字、有感情、有命运，也有说不完的故事。”汉堡国际海事博物馆馆长、历史学者格里特·门策尔说。

在博物馆一层“甲板”，郑和塑像昂首挺立，他与哥伦布、麦哲伦等一起被称作世界航海史“七大人物”，这就是门策尔坚持要讲述的故事。

“欧洲人常说是他们发现了世界，但其实早在他们之前约100年，中国航海家郑和就已经开始了同样的探索。”门策尔站在郑和宝船模型前说。2008年博物馆开馆后不久，这艘由福建省赠送的郑和宝船模型便正式落户于此。

“郑和是全球航海史中不可或缺的人物，最让我着迷的是郑和船队的先进程度。”门策尔说。

在展馆第九层“甲板”，一艘长约2米的蓝色巨轮模型格外引人注目，与周围5万余艘手指长度的微型轮船模型形成鲜明对比。这是中远海运年初捐赠给博物馆的“金牛座”号货轮微缩模型，以1∶200的比例再现了目前全球最大集装箱船之一的雄姿。

“它太大了！”门策尔说，这不只是船模，它代表着现代中国的全球航运能力，也象征着汉堡与中国的连接。

历史资料显示，早在1731年，第一艘中国商船便已驶入汉堡港。1986年，汉堡与上海缔结为友好城市，延续着两个航海大国跨越世纪的对话。根据汉堡港营销协会今年初发布的数据，中国已连续多年稳居该港第一大贸易伙伴地位，2024年汉堡港对华集装箱吞吐量达220万标准箱，占港口总吞吐量近三成。

“中国在汉堡港扮演着非常重要的角色。”门策尔说，“我认为这种关系不仅会持续，还将进一步深化。”

在汉堡国际海事博物馆深处尘封的定远舰资料，则揭示了19世纪中德之间另一段“与海洋有关”的交集。

在博物馆的馆藏资料中有两张泛黄卷边的旧图纸，图纸正上方用德文花体字写着“中国装甲巡洋舰定远”，右上方写着“海军枢密顾问报告附件，迪特里希15/6 83”。定远舰是清政府在1881年委托德国伏尔铿造船厂制造的一等铁甲舰。德国汉学家、历史学家培高德辨认，展品图纸是定远舰建造完工后，当时的德意志帝国海军枢密顾问阿尔弗雷德·迪特里希得到的两张复制图纸。

“定远舰是中德交往的早期见证。”汉堡工业大学船舶结构设计与分析研究所研究员宋实说，定远舰的订购、建造、交付与使用全过程，增进了中德双方对彼此的认知。

“我们是一座博物馆，我们面向公众，也服务于科学研究。”门策尔说，博物馆与多家中国机构和收藏者保持着密切的合作与交流。“老塔姆先生常说：‘海洋从未将人类分隔，相反，它把我们连接在一起。’”

（据新华社电 记者褚怡、黄燕）

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