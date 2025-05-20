中拉论坛第四届部长级会议通过成果文件，着墨高新技术及新兴领域合作——

本报记者 李嘉宝

一月十三日，智利第十四届“未来大会”开幕当天，正在中国空间站执行任务的三位神舟十九号航天员发来视频，预祝大会取得圆满成功，并表达了中国和智利及拉美携手探索宇宙奥秘的美好愿望。

豪尔赫·比列加斯摄（新华社发）

近日，在山东港口烟台港蓬莱港区，出口圭亚那和苏里南的国产卡车被装入拉美航线货轮。

唐 克摄（人民图片）

近日，中拉论坛第四届部长级会议在北京举行。会议通过了《中国—拉共体论坛第四届部长级会议北京宣言》和《中国—拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2025—2027）》（以下简称《共同行动计划》）。双方达成超过100项三年合作项目，中方还宣布20项支持拉美发展的举措。

人工智能、大数据、云计算、物联网、5G、航天……外界关注到，高新技术及新兴领域成为双方今后三年的合作重点方向之一，彰显中拉合作的科技“含金量”不断提升。对此，本报记者采访中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所所长宋均营、复旦大学国际问题研究院拉美研究中心主任曹廷，解读中拉合作向“新”向“智”发展的成果与前景。

《共同行动计划》凝聚双方共识

【观察】

《共同行动计划》包含诸多高新技术领域合作内容。比如，“推动双方在通信设备、大数据、云计算、物联网、智慧城市、互联网+、人工智能应用、无线电频谱管理、教育信息化等领域开展合作”“加强航天领域合作，根据各国优先事项和能力，共同举办中拉北斗合作论坛，共建中拉北斗应用合作发展中心”“应各国需求，探索提升5G网络覆盖水平及各领域数字化应用程度的合作可能”等。

当前，中拉合作从传统领域向新能源、数字技术、跨境电商等领域不断拓展。玻利维亚科学家、安第斯路国家科学技术组织主席兼创始人马尔克·卡贝罗指出，中国、拉美和加勒比地区已准备好共建未来，科技合作不再是次要议题，而是外交政策和区域发展的核心要素。

【解读】

宋均营：从《共同行动计划》看，中拉合作全面拓展、提质升级，从传统的大宗商品、初级产品贸易扩展到大数据、云计算、人工智能和航空航天等高新技术领域，不仅立足于现状，更面向未来。

从合作动力看，中拉有发展共识——当前，第四次产业革命方兴未艾，拉美国家在技术革新上存在一定差距，中国则处于科技创新向上攀升的关键阶段，双方都有意将科技作为合作的新增长点；中拉也有互补优势——中国近年来自主创新水平不断提升，外贸“新三样”及数字信息技术发展处于世界领先水平，拉美国家受制于经济发展水平，投入科研领域的资金有限，但在新能源等领域又具备资源优势，双方互有合作需求。

10年来，中拉论坛建立了部长级会议、中国—拉共体“四驾马车”外长对话、国家协调员会议等机制，举办包括四届部长级会议及31个领域分论坛在内的百余场活动，搭建起中拉整体合作的主渠道。其中，科技创新论坛、数字技术合作论坛、航天合作论坛等分论坛活动成功举行，为双方科技合作搭建广阔平台，推动形成多层次、多领域的合作网络。

曹廷：大数据、云计算、人工智能应用、5G、航空航天等领域是当今全球科技发展的前沿和热点，代表着未来经济发展方向。《共同行动计划》关注上述领域，体现中拉合作正不断聚焦新兴领域、注重创新驱动，愈发具有战略性和前瞻性等特点。

中拉合作向“新”向“智”而行，既源于全球科技变革的外部机遇，也得益于双方发展需求的内在驱动。一方面，中国在5G、人工智能、航空航天等领域拥有先进技术和经验。通过国际合作拓展技术应用场景和市场空间，可以推动中国实现从“制造大国”向“创新强国”的转型。另一方面，拉美地区长期存在产业结构单一、科技创新不足等问题，亟须通过数字技术和高端产业合作实现经济结构转型、促进就业以及弥合社会鸿沟。因此，中拉在高科技合作上存在一定的互补性。

技术合作促进互利共赢

【观察】

近年来，中拉科技合作彰显成效。在特立尼达和多巴哥，共建“一带一路”旗舰项目凤凰工业园成为拉美首个5G网络全覆盖的环保轻工业园，推动当地产业升级；在哥伦比亚，越来越多的中国品牌电动出租车成为城市绿色交通的新风景线；在巴西，中巴地球资源卫星合作项目取得丰硕成果，在环境和灾害监测、水资源管理和城市规划等方面惠及当地发展……巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，不断发展的拉中伙伴关系，代表着拉美国家获得更多自主实现经济现代化和促进更可持续发展的机会。

【解读】

宋均营：中拉已经成为携手共进的命运共同体，其鲜明底色是平等相待，强大动力是互利共赢，胸怀品格是开放包容，根本追求是造福人民，具有蓬勃生命力和广阔发展前景。在科技领域，中拉合作利好双方。

——对拉美国家来说，中拉不仅在基础设施建设、农业、能源矿产等传统领域合作实现提质升级，在5G、数字技术、新能源等新兴前沿领域合作也实现快速发展，有利于拉美国家制造业转型和工业化水平提升，增强经济韧性与可持续性，也有利于促进当地经济发展、社会进步，推动其数字、绿色和智能转型，让更多人享受到科技向善带来的福祉。

——对中国来说，中拉科技合作走深走实，有利于中国企业及技术“走出去”，拓展海外市场，服务“双循环”新发展格局，助力国内经济高质量发展。中国通过合作展现“科技无国界”理念，彰显倡导“开放科学”、反对技术垄断、推动全球科技普惠的大国担当，有利于带动更多国家尤其是全球南方国家参与科技创新合作。这正是构建人类命运共同体理念在科技领域的生动体现。

曹廷：中拉在高科技领域的合作能够给双方带来诸多益处。

一是可帮助拉美国家实现产业升级和经济结构多元化。例如，中国在拉美国家投资建设电动汽车和锂电池生产厂，有助于拉美国家的矿业经济升级；中国帮助巴西等国发展数字农业，有助于提升农业生产效率，提高经济收益。

二是有助于拉美国家减少社会不平等、创新社会治理。中拉数字技术合作有助于拉美国家提升信息化建设水平，打造医疗、教育等领域的远程平台，扩大医疗和教育服务覆盖面。同时，数字技术合作亦可帮助拉美国家建设智慧城市和数字政府，提升管理水平和效率。

三是中拉科技合作有助于打破少数国家对关键技术的垄断，减少发展中国家对西方发达国家的技术依赖，推动技术标准、知识产权规则向更公平的方向发展，也有助于双方共同探索新的经济增长点和发展动力，以进一步提升在全球产业链和创新链中的地位。

树立全球南方合作典范

【观察】

人才培养是《共同行动计划》的一个重点内容。中拉双方表示，加强政府间科技创新合作机制建设，促进科研人员互访交流，推动符合成员国实际需求、体现共同利益的联合技术研究；探索设立中拉青年科学家培训计划；探索共建联合实验室，支持拉美和加勒比国家青年科学家来华开展短期科研工作；开展数字人才培训课程，探索建立中拉电子商务合作对话机制等。

在今年4月举行的首届中国—拉美和加勒比国家科学日活动上，中方表示，面向未来，将继续秉持开放、公平、公正、非歧视的国际科技合作理念，坚持“科学无国界、惠及全人类”，建设更加开放的科技创新环境。

【解读】

宋均营：中国长期坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，在促进科技进步及服务经济社会发展方面积累了成功经验。而拉美国家在人力资源开发尤其是科学教育投入上存在不足，如何培养科技人才成为困扰多国的难题。对此，中国秉持“授人以鱼不如授人以渔”观念，通过多种方式助力拉美国家培养本土科技人才，彰显责任与担当。相关合作不仅为拉美国家创造了短期机遇，从长远来看更是促进了双方在治国理政等方面的经验交流。

曹廷：中拉科技合作体现中国对拉美政策的几个特点：一是平等互利、共同发展。中方相关举措基于平等伙伴关系，旨在促进共同发展，体现互利共赢理念。二是注重可持续发展。联合培养科技人才有助于拉美国家的可持续发展，也为中拉未来合作提供了民心基础和人才保障。三是体现正确义利观。中国相关举措不附带任何政治条件，赢得了拉美国家的信任和尊重，为中拉关系健康稳定发展奠定坚实基础。

未来，中拉科技合作需从多层面协同发力。

机制建设层面，双方需进一步完善合作机制，强化顶层设计与政策对接，在重大项目中明确权责分工、时间表和路线图。同时，推动签署人工智能、大数据等领域的专项合作协议，为技术标准对接、数据跨境流动等提供制度保障。

项目规划方面，根据不同拉美国家的具体国情、科技基础和现实发展需求，与拉美国家政府、企业共同参与项目规划，并重视与当地社区的沟通，做好风险评估、环境评估和效益评估，推动中拉互利共赢。

人才培育方面，深化技术转移与人才培养，夯实合作根基。加强与拉美国家高校、研究机构的合作交流，促进中拉青年科学人才交流，邀请拉美科学家与中国高校及企业联合开展研究。同时，积极将中拉联合研究成果转化和应用到实际项目中，通过实践进一步推进科技合作。

(责编：岳弘彬、牛镛)