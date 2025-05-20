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外交部谈美方返还子弹库帛书：

事实证明中美在平等、尊重基础上对话合作可以互利共赢

2025年05月20日05:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京5月19日电（刘杨、张澳中天）流失海外的中国珍贵文物子弹库帛书第二卷、第三卷《五行令》《攻守占》日前通过中美文物返还合作回到祖国。外交部发言人毛宁19日在例行记者会上表示，事实证明，中美在平等、尊重基础上对话合作，可以取得互利共赢的结果。

　　毛宁说，子弹库帛书是中国已出土的唯一战国帛书，也是迄今发现中国最早的帛书和首个典籍意义上的古书，具有重要价值。这是中国就历史上流失文物启动主动追索并取得成功的典型案例，也是中国倡导的以对话合作推动流失文物保护与返还理念的成功实践。

　　“我们赞赏美国史密森学会及国立亚洲艺术博物馆等文博机构所做努力。事实证明，中美在平等、尊重基础上对话合作，可以取得互利共赢的结果。我们期待双方加强交流合作，促进民心相通，推动中美关系稳定健康可持续发展。”毛宁说。

　　子弹库帛书1942年于湖南长沙子弹库楚墓遭盗掘出土，1946年非法流失美国。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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