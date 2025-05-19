人民网约翰内斯堡5月18日电 （记者邹松）5月13日至17日，由四川省副省长杨兴平率领的四川省代表团一行对南非进行友好访问，调研当地中医药发展情况，并与非洲中医及针灸中心、非洲中医及针灸学会、《补充医学：教育与研究》杂志社等机构举行座谈交流。

此次访问旨在落实共建“一带一路”倡议及中非合作论坛框架下的医疗卫生合作倡议，进一步推动四川中医药“走出去”，深化中非传统医学交流与合作。代表团重点考察了非洲中医及针灸中心，该中心是南非规模较大的中医诊疗与培训机构。在中心负责人胡紫景陪同下，代表团了解了在南中医诊疗、中药配方和针灸培训等情况，初步掌握了南非中医药发展的基本现状。

四川省副省长杨兴平向非洲中医及针灸中心赠送墨宝。非洲中医及针灸中心供图

杨兴平在座谈会上表示，中医药是中华民族的瑰宝，四川素有"中医之乡、中药之库"的美誉，拥有丰富的中草药资源和雄厚的产业基础。此次访问旨在深化四川与南非在中医药领域的交流合作，推动四川中医药进一步走向国际，为中非友好合作注入新动力，为全球卫生健康事业贡献“中国智慧”和“四川力量”。

胡紫景对代表团的到访表示欢迎。他表示，中心愿与四川深入对接，探讨合作方案，助力四川中医药“走出去”，同时感谢四川省政府对南非中医药发展的支持。非洲中医及针灸学会名誉会长卢伟亮强调，南非中医药发展需要更多国际合作，期待与四川在人才培养、学术交流等方面进一步深入合作。

四川省副省长杨兴平向非洲中医及针灸学会赠送纪念品。非洲中医及针灸中心供图

《补充医学：教育与研究》杂志社副社长瑞兹米拉教授指出，补充医学（包括中医药）的国际化发展需要科学验证和学术推广。作为非洲地区唯一以中医学术为本的期刊，该杂志致力于促进中医药理论研究与临床实践相结合，推动中医药在海外的高质量发展。

此次访问不仅加深了四川与南非在中医药领域的相互了解，也为后续合作奠定了坚实基础。未来，双方将共同推动中医药在非洲的可持续发展，助力构建人类卫生健康共同体。

四川省副省长杨兴平及代表团与《补充医学：教育与研究》杂志社团队合影。非洲中医及针灸中心供图

(责编：苏缨翔、杨牧)