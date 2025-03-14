新华社北京3月14日电（记者温馨、朱超）伊朗核问题中俄伊北京会晤14日举行并发表联合声明。外交部发言人毛宁在当日例行记者会上表示，北京会晤是中、俄、伊为推动伊朗核问题政治解决的有益尝试。中方愿同各方一道，努力推动达成公正、平衡、可持续的伊朗核问题解决方案。

毛宁介绍，中国、俄罗斯、伊朗副外长举行北京会晤。王毅外长会见与会代表团团长，提出中方关于伊朗核问题的五点主张。

“三方就伊朗核问题深入交换意见并发表联合声明，重申政治外交接触和对话是唯一有效、可行的选项，呼吁有关方摒弃制裁施压、武力威胁，避免采取升级局势的行动。三方还重申《不扩散核武器条约》的重要性，中俄欢迎伊朗重申其核计划的和平性质，不寻求发展核武器，支持伊朗与国际原子能机构继续合作，强调要尊重伊朗和平利用核能的权利等。”她说。

毛宁表示，伊朗核问题局势严峻，再次走到关键十字路口。北京会晤是中、俄、伊为推动伊朗核问题政治解决的有益尝试。制裁施压、武力威胁没有出路，对话协商才是正确解决之道。“我们呼吁各方加强沟通对话，为早日恢复对话谈判积累有利条件。”

“中方愿同各方一道，努力推动达成公正、平衡、可持续的伊朗核问题解决方案，维护国际核不扩散机制，促进国际和地区和平与稳定。”她说。

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