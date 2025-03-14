新华社北京3月14日电 3月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅会见出席伊朗核问题中俄伊北京会晤的俄罗斯副外长里亚布科夫、伊朗副外长加里布阿巴迪时，就新形势下妥善解决伊朗核问题，提出中方五点主张：

一是坚持通过政治外交手段和平解决争端，反对诉诸武力和非法制裁。各方应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，积极为恢复对话谈判创造条件，避免采取升级局势的举动。

二是坚持权责平衡，统筹核不扩散与和平利用核能目标。伊朗应继续恪守不发展核武器的承诺，各方应充分尊重伊朗作为《不扩散核武器条约》缔约国享有的和平利用核能权利。

三是坚持以伊朗核问题全面协议框架为基础达成新共识。中方希望各方相向而行，尽早恢复对话谈判。美国应当展现政治诚意，早日回归复谈。

四是坚持对话促合作，反对强推联合国安理会介入。当前形势下，安理会仓促介入无助于各方建立信任、弥合分歧，启动“快速恢复制裁”将导致多年来的外交努力毁于一旦，必须慎重行事。

五是坚持分步对等原则，协商一致寻求共识。历史经验表明，所谓从实力地位出发不会找到破解难题的钥匙。只有秉持相互尊重的精神，才可能找到兼顾各方合理关切的最大公约数，达成符合国际社会期待的解决方案。

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