新华社北京3月14日电

中华人民共和国、俄罗斯联邦与伊朗伊斯兰共和国北京会晤联合声明

2025年3月14日，中俄伊北京会晤成功举行。北京会晤由中华人民共和国外交部副部长马朝旭主持，俄罗斯联邦外交部副部长里亚布科夫、伊朗伊斯兰共和国外交部副部长加里布阿巴迪分别与会。

中俄伊重点就核及解除制裁问题深入交换意见。三国强调终止所有非法单边制裁的必要性。

三方重申基于相互尊重的政治外交接触和对话是唯一有效、可行的选项。

三方强调有关方应致力于消除造成当前局势的根源，摒弃制裁施压、武力威胁。

三方强调联合国安理会第2231号决议及其时间框架的重要性，呼吁有关方避免采取升级局势的行动，共同为外交努力创造有利氛围和条件。

三方重申维护《不扩散核武器条约》作为国际核不扩散体系基石的重要性。中俄欢迎伊朗重申其核计划的和平性质，不寻求发展核武器，并欢迎伊朗承诺全面履行《不扩散核武器条约》和全面保障监督协定义务，支持伊朗与国际原子能机构继续合作的政策，强调要充分尊重伊朗作为条约缔约国享有的和平利用核能权利。三方强调所有国家均需避免采取妨碍国际原子能机构专业、客观、公正履职的行为。

伊朗、俄罗斯对中方发挥的建设性作用和主办此次北京会晤表示赞赏。三方同意继续保持沟通与合作。

此外，三方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见，同意在金砖国家、上海合作组织等国际组织和多边机制中保持和加强协作。

(责编：卫嘉、白宇)