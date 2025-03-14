人民网3月14日罗马电 （记者郑彬）日前，世界贸易组织公布的新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易指数为102.8，持续高于基准线，显示全球货物贸易自去年第四季度以来仍保持增长的良好态势。

根据相关数据，全球货物贸易各项关键数据均高于基准线，显示出明显的增长趋势。其中出口订单指数为101，原材料贸易指数为101.6，而集装箱货运和航空货运指数则分别达到103.7和102.7。据悉，全球货物贸易晴雨表基准线为100，其中高于基准线表明贸易持续增长，反之则表示呈下降趋势。

2024年以来，全球货物贸易复苏势头加速。根据世贸组织第四季度发布的预期报告显示，2024年和2025年全球货物贸易同比增幅将分别达到2.7%和3%。虽然全球货物贸易总体来看仍保持平稳增长，但区域差异性明显。其中欧洲货物进出口表现明显不及预期，而亚洲地区的出口数据和北美地区的进口数据则超出预期。

与此同时，世贸组织也对主要国家贸易政策的不确定性以及潜在的新关税措施发出预警，表示将会在中短期内对全球贸易带来负面影响，并呼吁各国维护多边贸易体系，采取更加积极的促进政策以避免全球贸易的下滑。

世贸组织经济研究和数据统计部门资深经济学家COLEMAN NEE在接受记者采访时表示，当前全球贸易仍处于相对困难的时期。2025年全球贸易所面临的主要下行风向包括欧洲经济增长的疲软、地区冲突和地缘政治紧张局势等。当前，各国应进一步健全宏观经济政策以稳定经济发展，从而保持全球贸易复苏态势。总体而言，亚洲地区的贸易数据明显高于全球平均水平，我们乐观预期亚洲经济将在进出口两方面继续成为引领全球贸易温和复苏的重要力量。

面对当前全球贸易碎片化趋势加剧等因素的挑战，COLEMAN表示，贸易不是全球性问题的一部分，而是问题解决方案的一部分。根据世贸组织研究表明，贸易仍对全球经济发展具有强大的推动力，是缩小中低收入经济体与高收入经济体之间差距的有效方式。

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