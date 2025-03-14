人民网曼谷3月14日电 （记者刘慧）3月6日上午11点，随着一连串钻机轰鸣声，如同激昂的号角，宣告着马东铁项目28号桥跨路段施工正式拉开序幕。马东铁项目由中国交通建设集团有限公司（中国交建）承建，全长约665公里，连接马来西亚东西海岸，是中马共建“一带一路”的标志性项目，也是中国企业目前在海外承建的最大单体交通基础设施项目之一。

28号桥位于马来西亚雪兰莪州鹅唛市，全长仅514米，在东海岸铁路项目的众多桥梁中，只能算是一座较为普通的桥梁。但其所处位置特殊，位于两条路线的共线桥梁和分岔起点的关键位置，跨越一条高速公路，面临着道岔连续梁施工、横跨高速公路施工等各种交织状况。施工过程中，马东铁建设者们不禁感慨道：“犹如给高速公路做了一场‘手术’”。

施工现场。 邓腾亮摄

为高速路施工量身定制方案

马东铁建设者们首先面临的难题是在高速公路上施工。进入高速路中施工，需占用原车道。封闭道路施工固然安全，但是势必对社会交通产生巨大影响。为了降低高速路中施工对交通的影响，项目部设计团队不断地进行测量、模拟和碰撞分析，在反复尝试与调整后，最终敲定了“永临结合”的设计方式，将车道由原来的3车道扩建为5车道，设置一个长达600米的封闭路段区域。

虽然拓宽方案敲定，然而现实情况仍然十分复杂。在28号桥施工过程中，小里程拓宽段石方填筑标高与相邻墩位道岔连续梁承台底标高间，存在高达25米的落差，这无疑为施工增添了极大阻碍。而大里程拓宽段的状况同样不容乐观，钢盖梁施工区域临近山体，两者高差超40米，施工环境极为险峻。更为严峻的是，坡顶上还有一座高压电塔亟待迁改。此外，为了确保项目按照既定工期稳步推进，桥梁施工与拓宽施工必须同步开展。作业空间狭小、进场困难重重、施工风险极高，给组织协调和现场管理等带来了巨大挑战。

对高边坡，项目部决定采用永临结合的方案，按照“一坡到顶”的方式，做一个9级高边坡，最大程度利用空间。同时，精心做好导改边坡挡墙、边坡防护、防撞墙等一系列防护措施，为高速公路的安全通车提供了可靠保障。

为了确保安全施工，马东铁项目总经理部第八分部制定了五个阶段稳步推进的交通导改方案。第一阶段：集中力量开展拓宽段的土石方作业，同时紧锣密鼓推进桥梁下部结构施工；第二阶段：顺利完成交通导改，引导车辆于道路两侧通行；第三阶段：再度灵活调整交通流向，将车辆有序引导至桥址小里程侧；第四阶段：交通导改至桥址大里程侧，为另一侧开辟出用于钢盖梁吊装的宝贵空间；第五阶段：成功实现交通导改至永久导改方案。

施工现场。 邓腾亮摄

秉承绿色环保理念，打造绿色铁路

马东铁项目努力打造一条“绿色铁路”，在整个生命周期中融入绿色发展理念，将铁路建设与保护自然环境协调融合，致力于减少对生态影响，推动可持续发展。

在28号桥的施工过程中，项目部始终将环境保护与水土保持工作摆在重要位置。在围蔽区域边缘及护筒周边，均整齐码放沙袋，构建起严密的泥浆防护屏障，有效防范雨水冲刷致使泥浆流入路面，污染周边环境。同时，施工区域周边构建了完备的截排水系统。在场地周边精准开挖截水沟，高效拦截地表径流，有力避免雨水肆意冲刷施工区域，从而显著降低水土流失风险。此外，项目部采用专门定制的泥浆罐进行泥浆转运，确保泥浆在运输过程中封闭严密，杜绝泄漏现象。

属地环境官拉世达说：“我很钦佩中国标准的环保管控。我们的团队用‘双重沙袋+土工布’构建的生态防火墙，在热带雨季中编织出动态过滤网——每一层结构都经流体模拟优化，提高泥沙拦截效率。​”

目前，28号桥进入E8高速路中施工标志着该项工程进入建设快车道，正在保障交通顺畅、保护生态环境的同时稳步推进项目建设。

(责编：王禹蘅、杨牧)