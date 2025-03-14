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中法建交主题图片展在巴黎开幕

2025年03月14日09:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎3月13日电 （记者于超凡）3月12日，中国驻法国大使馆在巴黎中国文化中心举办“中法建交主题图片展”开幕式，中国驻法国大使邓励、法国前总理拉法兰及各界友好人士共约120人出席。开幕式在中法艺术家联袂奉献的悠扬乐曲中拉开帷幕。

中国驻法国大使邓励和法国前总理拉法兰共同参观图片展。人民网记者 于超凡摄

中国驻法国大使邓励和法国前总理拉法兰共同参观图片展。人民网记者 于超凡摄

邓励在致辞中指出，中法两国惺惺相惜。毛泽东主席曾说过：“让我们做个朋友，做个好朋友”。戴高乐将军也说过：“法国理应直接倾听中国，也让中国听到法国的声音。”中法建交以来，我们共同走过了非凡历程，取得了非凡成果。两国关系在风雨考验中保持稳定，双边关系在高层引领下日益牢固，务实合作通过重大项目不断深化，双方人民在文化交流中相识相知。站在新甲子的历史起点上，两国要继续加深相互理解和信任，携手建设更加坚实的中法关系；加强利益交融和产业链供应链合作，携手建设持久繁荣的伙伴关系；共同努力，携手建设更加稳定的中欧关系；发挥安理会常任理事国作用，携手建设平等有序的多极世界。

拉法兰在致辞中指出，自1964年法中建交以来，两国在各领域开展合作，共同发起多项倡议，深化和丰富了双边关系。两国人民都有着和平、和谐的价值追求，在经济发展、文化交流等方面拥有共同语言。法中应进一步提高双边关系水平，在不稳定不确定的世界上发挥更大作用。

邓励同法方主要来宾共同剪彩并参观了图片展。展览以近百幅珍贵历史图片，全景式呈现了60多年来中法两国在高层交往、经贸关系、科技合作、人文交流等各领域丰硕成果。来宾纷纷驻足欣赏，给予高度评价。

法国来宾在展出图片前驻足。人民网记者 于超凡摄

法国来宾在展出图片前驻足。人民网记者 于超凡摄

此次展览将持续至3月29日，随后将在法国各地巡回展出。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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