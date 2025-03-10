——坚定做“赋能型大国”⑦

作为世界第二大经济体，中国今年继续锚定5%左右的经济增长目标，既体现推进高质量发展的信心和决心，也展现赋能世界经济、创造发展机遇的胸怀和担当

“中国设定增长5%左右的‘雄心勃勃的目标’，展现中国政府的信心”“中国将继续在全球经济中发挥关键作用，推动世界经济一体化，促进可持续的繁荣发展”……在世界经济增长动能不足，单边主义、保护主义加剧的背景下，中国将今年国内生产总值增长预期目标设为5%左右，让世界看到了中国推进高质量发展的信心。

5%左右的增长目标，代表着底气和信心。去年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中国顺利完成全年经济社会发展主要目标任务，经济总量首次突破130万亿元人民币，5.0%的经济增速居世界主要经济体前列。去年的“稳”与“进”，为中国今年实现5%左右的经济增长目标打下了坚实基础。近期，国际货币基金组织、世界银行、高盛集团、瑞士银行等国际机构的报告，通过深入分析中国经济脉动，纷纷上调今年中国经济增长预期。

5%左右的增长目标，代表着动能和机遇。去年，中国对全球经济增长的贡献率保持在30％左右，是世界经济的重要动力源。作为世界第二大经济体，中国今年继续锚定5%左右的经济增长目标，既体现推进高质量发展的信心和决心，也展现赋能世界经济、创造发展机遇的胸怀和担当。国际舆论之所以认为这一目标“雄心勃勃”，是因为今年中国面临的外部环境更趋复杂严峻，经济回升向好基础还不稳固，实现这一目标很不容易，需要付出艰苦努力。中国实现这一目标，将为世界经济发展带来“乘数效应”。

动能和机遇来自创新发展、转型升级。实现5%左右的经济增长，意味着产业进一步升级、创新能力进一步提升。去年，中国传统产业加快转型升级，战略性新兴产业蓬勃发展，未来产业有序布局，关键核心技术攻关成果丰硕，高端装备研制取得长足进展，人工智能、量子技术等前沿领域创新成果不断涌现。今年，中国继续推进商业航天、低空经济等新兴产业发展，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业，持续推进“人工智能+”行动，将让以新质生产力为代表的引擎更加强劲。中国的创新实践也是世界的创新实践，将拓展世界经济增长的空间。

动能和机遇来自低碳发展、绿色转型。去年，中国在实现5.0%的经济增长的同时，单位国内生产总值能耗降幅超过3%，可再生能源新增装机3.7亿千瓦，新能源汽车年产量突破1300万辆，表明经济增长和绿色转型可以并行不悖、相互促进。今年，中国提出单位国内生产总值能耗降低3%左右，生态环境质量持续改善的目标，展现建设生态文明、促进绿色发展的雄心和毅力，将为全球应对气候变化、建设生态文明作出新贡献。太平洋—中国友好协会主席易立亚·奥蒂诺表示，“绿色”是今年中国政府工作报告的高频词，他充分感受到中国正在坚定不移向碳达峰碳中和目标迈进。

动力和机遇来自开放发展、机遇共享。今年，中国将全方位扩大国内需求，使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。与此同时，无论外部环境如何变化，中国始终坚持对外开放不动摇，稳步扩大制度型开放，有序扩大自主开放和单边开放。中国将推进服务业扩大开放综合试点示范，推动互联网、文化等领域有序开放，扩大电信、医疗、教育等领域开放试点。中国将持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，让外资企业更好发展。更有活力的消费市场、更大力度的开放举措，将让中国经济每个百分点的增长都能为世界带来更大的发展机遇。

透过5%左右的国内生产总值增长预期目标，国际社会看到中国仍是世界经济增长的主引擎。这一增长目标表明，中国将继续以创新、协调、绿色、开放、共享理念为引领，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，并携手各方共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的全球发展格局。

《 人民日报 》（ 2025年03月10日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)