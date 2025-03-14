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中老铁路全力保障老挝农副产品输华

2025年03月14日09:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷3月13日电 （记者杨一）万象消息：今年以来，中老铁路作为老挝农副产品输华黄金通道的作用日益凸显。截至3月10日，中老铁路运输木薯及其副产品2958箱，共计7.7万吨，比去年同期增长了46.7%。热带水果运输也同比增长35.7%。此外，2024年中老铁路向中国运输热带水果、木薯、橡胶、大米等农副产品比2023年增长了79%。

为便利老挝农副产品出口到中国，老中铁路有限公司要求各货运车站秉持“优先审批、优先运输”原则，对老挝输华的农副产品，启动保运保畅通绿色通道，做到有请必装、有货必发、能运尽运，无论是整车运输还是集装箱单箱，只要货主提出运输需求，必须迅速响应，调整货运计划，确保货物到站就能及时装载发运。

不久前，老中铁路有限公司还召开了货主座谈会，政府相关部门和企业面对面交流，协商解决公铁联运卡点问题；开展农副产品货运需求调查，公司货运主管主动上门拜访客户，接洽木薯等产品运输事宜并进行服务回访；积极协调中老海关部门，通过优化通关流程、实施快速查验等措施，大幅压缩货物在途时间；针对农副产品运输季节性强、运量大的特点，灵活调配运力，增加运输班次，确保每一批承运的农副产品都能快速运往中国市场。

“由于产量更高和市场需求强劲，越来越多的老挝农民正在转向木薯种植。”老挝农林部部长林康·端沙万在老挝政府于3月6日召开的有关管理、采购、种植和出口木薯的高级别研讨会上表示。中老铁路为老挝农副产品出口开辟了一条高效便捷的物流通道，铁路沿线地区依托便捷的交通条件，积极发展木薯、热带水果种植、加工等产业，为老挝农民致富、农业发展带来了新机遇。

“中国连续多年是老挝第一大外资来源国和出口国，中老铁路客货运量持续增长，跨境货物运输已覆盖19个国家和地区，成为中南半岛的‘黄金大通道’。”中国外交部发言人毛宁在10日的例行记者会上介绍。

今后，老中铁路有限公司将持续提升运输服务品质，不断拓展运输品类和业务范围，助力更多老挝优质农副产品进入中国市场，充分发挥中老铁路在促进区域国家互联互通中的骨干作用，越来越多的老挝农副产品将搭乘这条“黄金线路”走出国门，将为老挝经济社会发展持续注入强劲动力。

（温永华对此文亦有贡献）

(责编：王禹蘅、杨牧)

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