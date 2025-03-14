人民网曼谷3月13日电 （记者杨一）万象消息：3月15日，中老铁路老挝段即将迎来正式启用互联网手机售票系统“LCR Ticket App”两周年。目前，已有来自218个国家和地区的276.5万人次通过这一手机应用程序购票。该平台由老中铁路有限公司与中国铁道科学研究院研发，作为中老铁路客运信息化的重要成果，以多语言、多支付功能创新中老铁路跨境购票体验，成为推动中老铁路客运量增长、促进区域互联互通的重要引擎。

目前，LCR Ticket手机应用程序支持老挝文、中文、英文3种语言界面，满足本地居民与国际旅客的多样化需求。系统在实名注册环节兼容老挝身份证和国际护照，提供车次查询、余票实时更新、在线改签等一站式服务，极大简化了购票流程。

老中铁路有限公司运营总监杜志刚表示，在今年泼水节前夕，LCR Ticket手机应用程序将再度升级，增加越南手机号注册，越南旅客可以直接用手机下载这一应用程序购买火车票。此外，该客票系统还支持二维码扫码进站和纸质票兑换，兼顾便捷性与灵活性，适应不同旅客的需求。

自LCR Ticket手机应用程序上线以来，中老铁路老挝段客运服务效率显著提升。数据显示，国际旅客列车手机应用程序售票比例为54%，老挝段旅客列车应用程序售票比例为38%，丰富铁路购票渠道。在数字技术的赋能下，中老铁路老挝段单日旅客发送量最高突破1.6万人次，日均旅客发送量较纯人工售票时期增长超116%。

LCR Ticket手机应用程序的普及标志着中老铁路从基础设施“硬联通”向规则标准“软联通”发展，其技术架构以中国铁路12306系统为蓝本，结合老挝法律与文化特色定制开发，成为“一带一路”框架下技术标准输出的典范。

这一数字化工具还激发了沿线经济潜力。老挝万象、琅勃拉邦等旅游城市通过该平台实现票务与旅游资讯联动，带动了旅游、酒店、餐饮、商贸、物流、文化、城市交通接驳等产业增长，高效便利的物流与日益紧密的人员往来加速融合推动了跨境商贸的发展。自中老铁路开通运营以来，客货运量持续提升，铁路沿线经济走廊建设提速，预计推动老挝GDP增长达21%。

老中铁路有限公司副总经理李江忠表示，未来将深化与中国技术团队合作，推动无人机、人工智能、大数据等技术综合应用，加强铁路人才培养，打造更智能、绿色的跨境铁路服务体系。

作为中老两国共建“一带一路”的标志性工程，中老铁路及其数字化生态不仅联通了中国与东南亚的城市与乡村，更以创新之力推动两国人民“心联通”，为区域合作与可持续发展注入持久动力。在数字时代，这条“友谊之路”正书写着互联互通的新篇章。

（温永华对此文亦有贡献）

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