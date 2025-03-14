人民网罗马3月13日电 （记者谢亚宏）当地时间12日下午，马耳他大学校园内洋溢着浓厚的文化氛围，一场别开生面的汤圆DIY活动在此成功举办。此次活动由马耳他大学孔子学院携手地中海地区中医中心的第20期中国援马耳他医疗队联合策划和主办，吸引了许多对中国美食和文化感兴趣的国际学生，大家学习了制作和烹饪汤圆技巧，在实践中了解中国饮食文化。

活动伊始，孔院老师详细介绍了汤圆的历史、寓意及地域差异，引导学生们深入了解这一传统美食背后的文化故事。随后，医疗队厨师万大国以其精湛的技艺，现场展示了“三揉三醒”古法和面技法以及“温水点化法”，让学生们在惊叹中领略到了中国传统技艺的智慧与匠心。

活动中，万大国准备了芝麻、豆沙、蓝莓酱和草莓酱等多种馅料供学生们选择，来自不同国家的学生们围坐一堂，共同学习、共同创作。在中方人员的耐心指导下，学生们逐渐掌握了制作技巧，成功制作出一个个圆润可爱的汤圆。活动现场充满欢声笑语。

当第一批汤圆在沸水中浮起时，整个教室弥漫着诱人的香气。孔院老师借此机会向学生们解释了汤圆在中国文化中的象征意义——月圆、家圆、心圆，寓意着家庭的和谐与美好。这一环节，让原本简单的美食制作活动，升华为了一次深刻的文化交流体验。

学生们纷纷表示，这是他们第一次尝试制作和品尝汤圆，感到非常新奇和开心。来自马耳他的索菲亚激动地表示，“自从选了中文这门课程，我就不停地尝试中国的食物，简直太开心了！这次汤圆DIY活动让我更爱上中国美食。”

此次“甜蜜团圆·文化交融”汤圆DIY活动，不仅是一次美食制作体验，更是一次成功的文化交流活动。通过亲手制作汤圆这一传统中国美食，学生们不仅学习到了制作技巧，更深刻体会到了中国文化的独特魅力和博大精深。

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