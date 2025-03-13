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外交部：春暖花开，欢迎各国朋友来领略美丽、开放、真实的中国

2025年03月13日17:36 | 来源：新华网
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新华社北京3月13日电（记者温馨、白鑫雨）外交部发言人毛宁13日表示，中方将出台更多措施，让来华更便利，在华更舒适。春暖花开，欢迎各国朋友来领略美丽、开放、真实的中国。

当日例行记者会上，有记者问：政府工作报告提及，2024年扩大单方面免签国家范围，入境旅游持续升温。王毅外长在两会记者会上也指出，免签“朋友圈”有望进一步扩容，“打卡中国”将继续成为国际新风尚。发言人能否进一步介绍有关情况？

“中国已对38个国家实行单方面免签，对54个国家过境免签延长至240个小时。”毛宁表示，去年，超过2000万人次外国人免签入境，同比增长112%，其中通过单方面免签政策来华的总人次超339万，同比增长1200%。

“不少外国友人表示，来之前中国是个谜，来之后成了中国迷。”毛宁说，中方将出台更多措施，让来华更便利，在华更舒适。比如中国各使领馆已全面取消签证预约，办理来华签证可随到随办。许多地方试点“即买即退”离境退税服务，推行“外卡内绑”支付体系。

(责编：卫嘉、白宇)

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