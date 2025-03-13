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外交部：始终欢迎各国企业投资中国、深耕中国

2025年03月13日17:36 | 来源：新华网
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新华社北京3月13日电（记者温馨、许可）针对有观点认为外商对华投资额近年来有所下滑，外交部发言人毛宁13日表示，从数据上看，中国依然是跨国投资的高地，“看多”“看涨”中国仍是众多外企共识。中国始终践行高水平对外开放的承诺，始终欢迎各国企业投资中国、深耕中国。

当日例行记者会上，有记者问：我们关注到，今年以来，一批重大外商投资项目接连落地中国，计划投资额高达330亿美元。有评论称外企正用实际行动加码投资中国市场。但也有观点认为，数据显示外商对华投资额近年来有所下滑，出现“外资撤出中国”的苗头。发言人对此有何评论？

“我愿同大家分享几组权威部门发布的最新数据：截至去年底，外商累计在华投资设立企业近124万家，实际使用外资20.6万亿元人民币。去年，中国新设立外商投资企业近6万家，同比增长9.9%。近5年外商在华直接投资收益率约9%，位居全球前列。”毛宁表示，从数据上看，中国依然是跨国投资的高地，“看多”“看涨”中国仍是众多外企共识。

毛宁说，上个月，中方发布了稳外资20条，就有序扩大自主开放、提高投资促进水平提出新举措。今年政府工作报告明确提出，“鼓励外国投资者扩大再投资”“切实保障外资企业在要素获取、资质许可、标准制定、政府采购等方面的国民待遇”“让外资企业更好发展”。

“与中国同行就是与机遇同行。”毛宁说，无论外部环境如何变化，中国始终践行高水平对外开放的承诺，始终欢迎各国企业投资中国、深耕中国，共享红利、共同发展。

(责编：卫嘉、白宇)

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