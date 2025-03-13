随着中国持续优化免签政策，越来越多国际游客选择将中国作为旅游目的地。在日前举行的2025柏林国际旅游交易会上，中国丰富的旅游资源和友好的政策措施吸引了全球买家和游客关注。

“免签政策是极大的利好。”中旅途易旅游有限公司首席执行官卜贵多（外文名：吉多·布雷特施奈德）对新华社记者说，“免签政策使中国之旅变得更简单，吸引更多国际游客。”他说，中国作为旅游目的地在欧洲市场的关注度持续上升，免签政策在其中发挥了重要作用。

柏林国际旅游交易会中国办公室国际业务发展总监尼古劳斯·斯沃赫对记者说，免签政策极大促进旅游交流，增加游客数量，“到中国去旅行”正成为说走就走的约定。

“中国在提升国际游客的可达性和便利性方面做得非常出色。”斯沃赫说，中国正通过扩大开放与国际市场接轨，系统性优化游客体验。“这些努力不仅让外国游客更容易进入中国，也让他们在中国境内的出行、交流和支付更加便捷。”

德国中国之旅旅游公司主管杰茜卡·屈恩对记者说，作为一家重点经营中国旅游的德国公司，公司目前推出了9条不同的旅游线路，并正积极扩大与中国旅行社和机构的合作。中国广阔的地理环境为国际游客提供了丰富选择，满足了多种需求。

黄山风景区在此次展会上通过迎客松造型展示黄山风景，并以徽派马头墙等文化展出，让参观者沉浸式体验黄山独特的东方美学。开幕式当天，欧洲最大旅游公司之一途易集团与黄山旅游发展股份有限公司签署了战略合作协议。

“我们希望向世界推广黄山的世界遗产。”黄山旅游发展股份有限公司董事长章德辉对记者说，一是黄山风景区，它不仅是世界文化与自然遗产，还被列入世界地质公园和世界生物圈保护区；另一方面，黄山还拥有西递和宏村这两座世界文化遗产古村落。

卜贵多说，途易集团计划推出更多中国旅行线路，让游客在中国停留更长时间，并将黄山列为新的重点目的地。“黄山不仅拥有壮丽的自然风光，还汇聚了古村落、少数民族文化、地方特色美食等丰富旅游资源，为游客带来多元化旅行体验。”

柏林国际旅游交易会始创于1966年，是世界上规模最大的旅游业综合性展会之一。今年的展会为期三天，吸引约170个国家和地区的约5800家参展商。

4日至6日，中国文化和旅游部组织来自北京、上海、浙江等地文旅部门、旅游企业以及航空公司、移动通信公司的100余名中国代表亮相柏林国际旅游交易会。

斯沃赫说，今年中国参展商的数量、展位面积以及整体曝光度均创下新高。中国在全球旅游市场中占据重要地位，不仅是主要的出境游市场，作为入境游目的地，中国对国际游客的吸引力也在不断增强。

联合国世界旅游组织执行主任刘士军在展会中国馆开幕式致辞中说，这一组织的最新数据显示，2024年全球旅游业恢复到2019年水平的99%。中国旅游业在全球旅游复苏进程中发挥着至关重要的作用。

刘士军说，中国游客为多个旅游目的地带来显著经济效益。同时，中国持续推进签证便利化、支付便利化等有效举措，加速入境旅游市场恢复发展，为国际旅游业的全面复苏和全球经济增长作出重要贡献。

（据新华社电 记者褚怡、邰思聪、杜哲宇）

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