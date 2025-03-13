新华社德黑兰3月12日电（记者陈霄 沙达提）伊朗最高领袖哈梅内伊12日说，美国总统特朗普邀请伊朗就核计划进行谈判的举动意在欺骗和引导全球舆论。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，哈梅内伊当天在首都德黑兰发表讲话说，当美国总统说“我们准备好与伊朗谈判”并发出邀请时，其目的是欺骗和引导全球舆论，试图营造美方希望谈判而伊方不愿的假象。

哈梅内伊说，伊美双方谈判多年，但特朗普却撕毁已签署的协议。既然已知道美国不会守约，就没有谈判的必要。他还表示，与现任美国政府进行谈判并不会导致制裁取消，只会加剧制裁。

特朗普在7日播出的一段访谈节目片段中说，他已致信哈梅内伊，敦促伊方就放弃开发核武器计划与美国进行谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制核计划，以换取国际社会解除制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，并重启和新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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