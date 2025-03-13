新华社德黑兰3月12日电（记者陈霄 沙达提）据伊朗法尔斯通讯社报道，阿拉伯联合酋长国总统外交顾问加尔贾什12日在伊朗首都德黑兰出席会议期间，向伊朗外长阿拉格齐转交了美国总统特朗普写给伊朗的信件。

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道说，阿拉格齐当晚在社交媒体上发文，确认收到特朗普的信件。

另据伊朗塔斯尼姆通讯社当天稍早时报道，阿拉格齐当天在内阁会议间隙表示，伊朗一直准备在平等条件下就核问题举行谈判。美国已退出《联合全面行动计划》（即伊核协议），伊朗正与法国、英国和德国就核问题等举行会谈，新一轮会谈将很快开始。阿拉格齐重申，伊朗是《不扩散核武器条约》成员国，其核计划在该条约框架内进行。

特朗普在7日播出的一段访谈节目中说，他已致信伊朗最高领袖哈梅内伊，敦促伊方就放弃开发核武器计划与美国进行谈判。伊朗外交部发言人巴加埃10日表示，伊方未收到来自美国的任何信件。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议，伊朗承诺限制核计划，以换取国际社会解除制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，并重启和新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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