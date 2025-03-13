新华社东京3月12日电 题：日本重视防灾软实力建设

新华社记者钱铮 杨智翔

东京市中心六本木新城的广场上，人们在工作人员指导下学习胸外按压和除颤仪使用方法。广场一侧的帐篷内“浓烟”弥漫，人们听从指挥，以湿巾捂住口鼻穿越帐篷。另一侧，人们登上地震模拟车，体验在地震的剧烈晃动中如何自救，还向消防员学习消防水枪的使用方法。

3月11日是东日本大地震14周年的日子，日本多地组织了各种形式的防灾演练。在六本木新城广场，约1000人参与了当天的防灾演练。

3月11日，在日本东京，一名男子在工作人员指导下学习胸外按压和除颤仪使用方法。新华社记者 钱铮 摄

记者驻日工作多年，报道防灾演练不计其数，切实感受到了日本对提升防灾软实力的重视，比如提高灾后响应速度能力的培养、树立群众的防灾意识、建立社区居民之间互助制度等。

日本国家层面设立了由首相牵头的中央防灾会议，各级政府也设有地方防灾会议。这些防灾会议都有日本红十字会等相关机构参与，主要职责是制定及促进实施各级防灾计划。同时，各级政府和公共团体具体推进储备物资、应急电源与通信系统建设、危机管理培训、防灾演练等措施。

日本构建起了随时能战的支援物资供应体制。各级地方政府和团体需储备饮用水、食品、药品、毯子等基本应急物资，并根据人口配备发电机、净水机、简易厕所等设备。为应对大规模灾害下物资供应不足的情况，日本各地通常与全国其他城市结为姐妹城市或签订防灾协定，便于灾害时互相支援。

民间企业在防灾中发挥着重要作用，例如开发和管理六本木新城的森大厦公司围绕六本木、麻布台、虎之门等新城，安排职工分布居住以及值班人员过夜，确保地震发生时迅速成立对策总部并集结职工。公司还在大楼中引入地震损伤推测系统，根据地震数据和建筑特性判断建筑安全性，协助制定震后应急响应优先级。每年组织两次全体职工防灾演练和一次街区居民参与的演练，同时储备足够10万人使用3天的物资，为附近居民、租户和约1.4万名受灾避难者提供避难场所和物资支持。

3月11日，在日本东京，人们通过VR技术进行地震模拟体验。新华社记者 钱铮 摄

日本重视提高群众防灾意识，通过防灾教育和演练加强准备。宫城县东松岛市在经历2011年大地震后，将每月11日定为“市民防灾日”，引导市民检查避难所及应急物资，并定期开展综合防灾演练。数据显示，储备应急物资的市民比例从2014年的50%提升至2023年的82%。

日本的防灾教育从幼儿抓起。从幼儿园起，各级学校每年都安排多次防灾演练。老师会带小学生到周边地区确认各种安全设施，其中就包括确认灾后避难所的地点。学校要求学生回家和家长约定受灾之后家人的集合地点，以及和家人一起体验灾后如何使用灾害用留言板和留言电话。

日本在灾害时注重对老人、残疾人、幼儿、外国人等“灾害弱者”的帮助。为吸取东日本大地震教训，2013年修订的《灾害对策基本法》要求市町村制定需要支援人员名单，详细记录姓名、住址、年龄、疾病、残障等级及护理需求等信息。2021年再次修订后，规定市町村有义务为每名“灾害弱者”制定个别避难计划，提前安排避难协助专员，并明确房屋结构、避难地点、路线、移动方式及必备物品。

科技助力下，对“灾害弱者”的支援更加高效准确。一些防灾数字化系统可统一管理需要支援者和提供帮助者名单。灾害发生时，系统自动拨打电话确认受助者安全状况，接听者用数字按钮回答是否安全及是否需帮助。系统实时统计回复内容、显示接听者位置，并生成报告发送至相关部门。

尽管日本在防灾方面有多年经验的积累，但仍然存在不少有待解决的问题。日本政府目前正探讨设立一个新的防灾厅，作为处理灾害事务和灾后重建的司令部。日本首相石破茂11日参加福岛县主办的追悼仪式时表示，要设立防灾厅，努力使日本成为世界领先的防灾大国。

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