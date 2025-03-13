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德国可再生能源发电占比已近六成

2025年03月13日08:59 | 来源：新华网
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　　新华社柏林3月12日电（记者杜哲宇）德国联邦统计局12日发布的最新数据显示，2024年德国可再生能源发电量同比增长2.3%，占总发电量的59.4%，达到历史新高，这一占比明显高于欧盟47.4%的整体水平。

　　数据显示，风能依然是德国最主要的能源来源，占总发电量的31.5%；光伏发电同比大幅增长10.4%，达到595亿千瓦时，占总发电量的13.8%；水力发电量也同比增长10.3%，达到204亿千瓦时，占总发电量的4.7%。

　　相比之下，以煤炭、天然气为代表的传统能源发电量同比下降11%，降至1751亿千瓦时，占总发电量的40.6%。煤炭虽仍是德国第二大能源来源，但其重要性持续下降，发电量同比减少16%，降至972亿千瓦时，占总发电量的22.5%，创下历史新低。天然气发电量小幅回升，同比增长4.6%，达到641亿千瓦时，占总发电量的14.9%。

　　此外，由于制造业生产减少导致电力需求减少，以及从其他国家进口电量增加，2024年德国总发电量同比减少3.6%，降至4315亿千瓦时。

　　德国正大力发展风能、太阳能等可再生能源，计划到2030年实现可再生能源占电力供应至少80%的目标，到2045年成为世界上第一批实现气候中和转型的工业国家之一。

(责编：刘叶婷、张悦)

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