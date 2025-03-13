新华社伦敦3月12日电（记者郑博非 吴鲁）在11日开幕的2025年伦敦书展上，书展前总监、英国励展集团投资组合总监加雷思·拉普利表示，中国出版业在童书、印刷解决方案、学术出版等领域都取得长足进步，对业界产生巨大影响。

拉普利表示，从出版物种类和消费者群体来看，中国市场潜力巨大。今年中国参展商数量有所增加，不仅有连续多年参展的公司，还出现不少新的展商。此外，还有多名中国嘉宾首次参与学术峰会，这体现出国际社会对于中国学术出版表现出的浓厚兴趣。

“中国庞大的市场创造了绝佳的机会，我们很高兴看到今年有更多的中国嘉宾参加活动。”拉普利说，伦敦书展团队也将继续与中国展会，如北京国际图书博览会等加强合作。

拉普利认为，伦敦书展为中外交流提供了很好的平台。今年伦敦书展展台数量创下新高，将有超过350名文学经纪人和作品发掘者参加展会，这些合作伙伴关系为新书进入新市场创造了机会。

2025年伦敦书展11日在伦敦奥林匹亚展览中心开幕，来自中国的多家出版商接连举办文化交流活动，中国展商数量及参与活动数量再创新高。伦敦书展始于1971年，是全球出版业最重要的盛会之一。本届书展为期3天，预计将吸引来自全球1000多家出版机构和3万多名出版界人士参加。

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