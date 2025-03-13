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波黑检方对塞族共和国领导人发出拘留令

2025年03月13日08:58 | 来源：新华网
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　　新华社萨拉热窝3月12日电（记者殷晓圣）波黑国家检察官办公室12日以“攻击宪法秩序”罪名，向波黑塞族共和国总统、总理及国民议会议长发出拘留令。

　　据波黑塞族共和国官方媒体波黑塞族共和国广播电视台报道，波黑检方12日要求司法警察对波黑塞族共和国总统米洛拉德·多迪克、总理拉多万·维什科维奇及国民议会议长内纳德·斯特万迪奇实施拘留，并请波黑塞族共和国内政部及波黑国家情报和安全局予以协助。

　　波黑塞族共和国政府则表示，波黑检方自2024年起已被禁止在该实体境内行使职权，其行动“违宪”。

　　当地媒体指出，此次事件是波黑塞族与国际社会驻波黑高级代表长期对立的延续。2月26日，波黑国家法院对波黑塞族共和国总统多迪克进行了一场“缺席审判”，以“拒不执行国际社会代表的有关指示”为由，判处多迪克一年监禁，同时禁止其在六年内担任国家政治职务。多迪克方面则指责国际社会驻波黑高级代表粗暴干涉塞族共和国内政，严重侵犯塞族人利益。

　　波黑1992年至1995年发生严重内战。战后，在国际调停下，波黑被分成两个自治政治实体——塞族共和国和穆斯林－克罗地亚族人联邦，两个政治实体统一在一个中央政府下。国际社会驻波黑高级代表是根据1995年签署的《代顿协议》设置的，主要职责是监督波黑执行这项和平协议。高级代表有权解除阻挠实施这一和平协议的政府官员职务，并强行实施新法律。

(责编：刘叶婷、张悦)

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