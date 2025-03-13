新华社北京3月12日电 特稿｜美国挥舞关税“大棒”导致自身经济频亮红灯

新华社记者徐超

“衰退风险越来越高”“通胀卷土重来”“股市转向恐慌”“债务危机逼近”……近期，美国各项经济数据频亮“红灯”，舆论悲观情绪蔓延，普遍认为美国新一届政府政策风险正加剧自身经济挑战。

经济观察人士认为，美国近期连续推出加征关税等一系列单边主义政策，经济增长面临更大不确定性，高通胀、高估值、高债务等美国经济治理长期失序下的基本面风险进一步凸显。

通胀：压倒增长的巨石

美国亚特兰大联邦储备银行6日发布最新预测显示，美国今年一季度实际国内生产总值（GDP）年化增速预计为负2.4%，较2月末负1.5%的预估大幅恶化。而两周前和四周前，同一模型的增速预估分别为2.3%和3.9%。短短一个月内，美国经济展望从可观增长转为显著萎缩，到底发生了什么？

“贸易战担忧是人们对美国经济预期转变的关键原因。”英国《金融时报》这样评价。

分析人士认为，美国经济增长严重依赖个人消费，而近期消费者信心显著走低、支出增长放缓，给美国经济增长前景敲响警钟。这种担忧，正是源于美政府加征关税、驱逐非法移民等政策带来的通胀压力。

3月4日，消费者在美国加利福尼亚州洛杉矶县罗斯米德的一家塔吉特商店内购物。新华社发（曾慧摄）

英国《经济学人》刊文指出，关税以多种方式拖累美国经济增长。进口价格上涨会增加国内企业的生产成本，抵消那些所谓“受保护企业”的产出增量；消费者成本的增加则削弱了他们的实际消费能力。

2022年6月，美国消费者价格指数（CPI）涨幅在拜登政府万亿美元经济刺激计划等因素推动下攀升至9.1%的高点，此后受美国联邦储备委员会连续激进加息影响逐步回落。今年1月，美国CPI同比上涨3%，为2023年8月以来最大涨幅；核心CPI同比上涨3.3%，远高于美联储设定的2%长期目标。

分析人士以上世纪70年代美国通胀走势作对比，认为通胀在加征关税等政策推动下很可能卷土重来。当时，美国CPI涨幅从1974年的12%回落至1976年的5%，但在1980年重新攀升至15%，教训之一就是通胀挑战还未完全消除时政策就“有所松懈”。而当前，美国关税政策已对美联储货币政策等通胀干预手段形成干扰。

美国企业研究所经济学家迈克尔·斯特雷恩认为，加征关税政策影响下，进口商品价格大幅提高将给仍然困扰美国经济的通胀问题“重新点一把火”。

美国前财政部长劳伦斯·萨默斯日前接受媒体采访时表示，美国通胀压力正面临2021年以来的最严重局面，而美国经济衰退概率已接近50%。

估值：繁荣泡沫的幻灭

“‘衰退交易’重回华尔街”“只讨论该卖什么，而不是买什么”“好日子戛然而止”……近期，美国股市投资者心态越发焦虑，市场不再充斥“特朗普交易”的买涨声，而是被“特朗普衰退”的恐慌所笼罩。

10日，美国股市上演“黑色星期一”，纽约股市三大股指均大幅下挫。类似“黑色星期一”在过去一年中多次上演，且频率更趋密集。

去年8月5日，全球市场遭遇“黑色星期一”，美国三大股指大幅收跌，纳斯达克100指数市值蒸发9000多亿美元。当时就有媒体评价：“美国股市估值高于历史上几乎所有时期，回归正常估值前路漫漫。”

3月4日，交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。新华社记者刘亚南摄

今年1月27日，连创新高的美国股市陡然下跌，英伟达市值单日蒸发近6000亿美元、美国上市科技企业总市值单日缩水约1万亿美元，引发投资者对美国科技巨头股价“到底值不值”的质疑。

市场分析人士认为，在业绩驱动和投机行为等因素影响下，美国股市长期享受高估值红利，本身已积累不少泡沫风险，美国政府加征关税等一系列单边主义政策带来的不确定性只是让美股估值显得更加不合理，从而加速泡沫破裂过程。

美国股市泡沫到底有多大？不妨看一组数据：

——以当前市值计算，美股市值在全球股市总市值中的份额已近三分之二，逼近上世纪60年代末70%的最高纪录。

——以衡量股票估值的周期调整市盈率计算，当前欧洲股票估值不到美国股票的一半，两者估值差距达到数十年来最高。

——标准普尔500种股票指数市盈率仅低于2000年互联网泡沫破裂前水平。该指数中，苹果、“字母表”公司、亚马逊、“元”公司、微软、英伟达和特斯拉“科技股七巨头”总市值所占权重接近三分之一，且不少人认为这些科技企业估值“高得离谱”，美国前十大公司总市值权重达40%，为1980年以来最高水平。

美国朗德希尔投资公司首席执行官戴夫·马扎认为，美国股市估值面临重新校准，投资者关注点已从未来潜力转向关税和通胀。“换句话说，好日子到头了。”

美国奥本海默资产管理公司衍生品交易主管阿隆·罗辛表示，美国政府贸易政策等混乱情况正迫使投资者做好避险准备。

债务：国家信用的崩塌

本周，美国联邦政府迎来又一个“关门”节点。若国会两党14日前难以就拨款方案达成共识，部分联邦政府机构将因资金问题“停摆”。

联邦预算总难产、债务上限频提高、发债融资“借新还旧”……美国多年来财政管理乱象丛生，近期又面临新的警告。

“美国债务危机恐三年内爆发！”全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞·达利欧本月初预测。

3月5日，美国白宫新闻发言人卡罗琳·莱维特在美国首都华盛顿参加新闻发布会。新华社记者胡友松摄

倚仗美元在国际货币体系中的霸权地位，美国长期放任债务“野蛮生长”。2017年9月，美债规模突破20万亿美元；2022年2月，美债规模突破30万亿美元。本月7日，美债规模已超过36.2万亿美元，相当于中国、德国、日本、印度、英国五国经济总量之和。债务膨胀速度正令经济增长势头相形见绌，也让越来越多国家和机构重新审视美国作为可信赖借贷对象的形象。

标准普尔机构认为，作为全球最大债务国，美国巨大的财政赤字、高额的利息支出和大量的债务再融资需求将推动长期债券发行量达到4.9万亿美元。到2026年，美国政府财政赤字将占GDP的6%以上。另据美国独立研究机构联邦预算问责委员会估算，最极端情况下，特朗普的经济政策可能使美国债务增加约15万亿美元。

达利欧担心，不久的将来，美国“借新还旧”可能面临缺乏买家（外国央行、美国国内银行和美联储）的境地。

“信用就像人体输送血液和营养物质的循环系统，一方面意味着购买力，另一方面也意味着负债。反过来说，债务（过多）将形成堵塞动脉的斑块。”达利欧说，如果美国新一届政府不致力于减少赤字，美国信用就会崩塌，“跟心脏病发作一样”。

(责编：刘叶婷、张悦)