新华社北京3月12日电 题：你收关税，谁来埋单——美国加征钢铝关税招致多方批评

新华社记者闫洁

美国自12日起对所有进口钢铁和铝征收25%关税，引发欧盟、日本和澳大利亚等方面批评和不满。不少媒体和分析人士认为，美国挥舞关税“大棒”将对全球经济和多边贸易体系产生重大影响，非但难以提振美国国内钢铁和铝的产量、带来更多制造业就业岗位，反而会损害金属和汽车制造、电气机械、建筑设备等大量使用钢铁和铝的美国下游企业和消费者利益，削弱美国产品的全球竞争力。

深感受伤 有的盟友发动反制

日本经济产业大臣武藤容治日前赴美会晤美国商务部长霍华德·卢特尼克，寻求美方对日“关税豁免”。不过，武藤表示，日方表达了希望将日本钢铝产品排除在外的愿望，但美方并未作出承诺。美国钢铝关税措施12日生效后，日本内阁官房长官林芳正举行记者会，对美方举措表达遗憾和不满，指出这可能对日美经济关系、对全球经济和多边贸易体系产生重大影响。

据《日本经济新闻》网站12日报道，日本每年向美国出口的钢铝产品价值超过3300亿日元（1美元约合148.46日元），相关产业将面临更大冲击。

3月12日，在法国斯特拉斯堡，欧盟委员会主席冯德莱恩发表新闻声明。新华社发（欧盟供图）

澳大利亚总理阿尔巴尼斯12日表示，美国政府拒绝对从澳大利亚进口的钢铁和铝产品实施“关税豁免”，这一决定“完全不合理”。澳政府仍将继续争取，但为避免推高澳国内通胀，不会向美方征收“对等关税”。

欧盟委员会12日发布公报，宣布对价值260亿欧元（1欧元约合1.09美元）的美国商品征收反制关税。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，对美国钢铝产品关税措施“深感遗憾”，这将损害就业，推动价格上涨，扰乱供应链，给欧盟和美国经济带来不确定性。

欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇表示，美国对欧盟钢铝产品征收关税“方向完全错误”。欧盟将继续寻求与美国达成协议，但“我们不会对不合理关税置之不理，也不会回避保护我们合法的经济利益”。

推升成本 美企与消费者“埋单”

英国《经济学人》周刊网站11日刊文称，美国工业严重依赖进口金属，钢铝关税将使美国工业付出不小代价。

在政策反复与成本激增的双重压力下，美国多个大量使用进口钢铁和铝的下游产业面临严峻挑战。美国波士顿咨询公司报告显示，新的关税措施将使美国钢铁和铝进口成本增加约220亿美元，衍生产品（如飞机零部件）成本额外增加多达290亿美元。

按美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔的说法，汽车制造、电气机械等下游产业雇用的工人数量大约是钢铝行业工人数量的十倍，美国政府的钢铝关税仅会让少量钢铝企业受益，更多美国企业利益将受损。

3月4日，消费者在美国加利福尼亚州洛杉矶县罗斯米德的一家塔吉特商店内购物。新华社发（曾慧摄）

进口成本的增加最终将传导至美国消费者，令其被迫为关税政策“埋单”。

英国巴克莱银行发布的数据显示，钢铁占挖掘机等设备成本的十分之一以上；对一些生产碳酸饮料和啤酒铝罐的制造商来说，12盎司铝罐的成本将上涨约十分之一。美国可口可乐公司表示，可能会将更多碳酸饮料装进塑料瓶。

就在上个月，代表罐头制造商和采购商的美国罐头制造商协会在致美国总统特朗普的一封信中指出，美国2018年施加钢铝关税等贸易壁垒压垮了马口铁（一种涂有锡、通常用于罐头食品包装的薄钢板）制造商。目前，美国罐头相关制造行业已关闭数条生产线，“消费者可能很快就会抱怨罐头的价格”。

美国消费者新闻与商业频道近日援引数据分析机构核心逻辑公司最新报告称，钢铝关税预计将在未来12个月使美国建筑成本上涨4%至6%，新建住宅标价将上涨约1.7万美元至2.2万美元，这些额外成本可能进一步加大美国首次购房者的压力。

打击信心 “特朗普衰退”阴云笼罩

不少媒体和分析师担心，美国钢铝关税等政策以及关税威胁正为美国经济带来混乱和不确定性，让投资者、企业和消费者难以制定计划，令市场对美国经济衰退的担忧挥之不去。

约旦阿勒拜特大学投资风险管理学者奥马尔·加赖贝认为，美国加征钢铝关税将削弱美国产品的全球竞争力，抑制国内需求，长期来看将对美国经济造成不利影响。

美国有线电视新闻网近日报道，美国经济形势正变得越发不稳定。在美国通胀水平居高不下之际，关税政策将增加美国人的生活成本，并阻碍美国联邦储备委员会降低借贷成本。

3月4日，交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。新华社记者刘亚南摄

美国政府关税政策令不少美国企业感到困惑。美国康奈尔大学经济学家埃斯瓦尔·普拉萨德表示，关税政策“给那些供应链复杂的跨国公司带来了巨大不确定性”。

对加征关税等政策推高通胀、恶化家庭财务状况的担忧正在影响消费者情绪。世界大型企业联合会发布的美国消费者信心指数在去年12月至今年2月间下降了11个点，是2009年金融危机以来的最糟开年表现。此外，美国密歇根大学公布的消费者信心指数在同一时间段内下降了9个点，为1978年有记录以来最大跌幅。

纽约联储银行10日早间发布的2月消费者预期调查数据显示，消费者对一年后的通胀预期增加0.1个百分点，达到3.1%；预计未来一年家庭财务状况恶化的比例升至27.4%，为2023年11月以来最高水平。

美国2024年第四季度经济增速显著放缓，从前一季度的3.1%回落至2.3%。美国亚特兰大联储银行6日发布的最新预测显示，美国今年一季度经济预计将收缩2.4%。

(责编：刘叶婷、张悦)