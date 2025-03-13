本报记者 尚凯元

欧盟委员会近日通过一系列新提案，旨在简化欧盟为公民和企业设置的条例、提高竞争力并释放更多投资能力。欧盟委员会强调，为了恢复欧洲经济的竞争力，必须营造有利的商业环境，确保企业能够顺利发展，释放经济增长潜力。欧盟还公布了“清洁工业协议”，计划在短期内调动1000亿欧元资金，以支持本土制造业的能源转型，强化欧盟工业竞争力。

这些简化监管提案主要涉及多项与绿色监管相关的法规。例如，《企业可持续发展报告指令》要求企业提供与其可持续发展目标相关的非财务信息报告。根据新提案，80%的企业将被豁免此要求，即所有员工人数在1000人以下（此前为250人以下）且年净营业额低于4.5亿欧元的企业将不再受该指令约束。该指令还对原计划自2026年和2027年起适用的企业暂缓两年执行。另一项颇具争议的法规是《企业可持续发展尽职调查指令》。该指令要求企业确保其整个供应链符合环境和人权标准。新方案提出，企业仅需对其直接商业合作伙伴和子公司进行尽职调查，而不再需要调查供应链中的其他分包商或二级供应商。

此次简化方案还包括减少“绿色金融”分类的报告义务，以及削减与碳边境调节机制相关的合规要求。自2023年10月起，该机制已进入过渡期，并将于2026年正式生效。为减少小型进口商的行政负担，只有进口超过50吨钢铁、铝、水泥或化肥的企业才需进行相关申报。这一调整预计将使90%的进口企业被豁免相关报告义务。

此举与欧盟最新发布的《竞争力指南》相呼应。在欧洲央行前行长德拉吉牵头起草的一份关于欧洲竞争力报告基础上，欧盟委员会今年1月底发布《竞争力指南》，提出通过简化行政监管、降低欧盟单一市场壁垒、增强融资能力、促进技能提升和就业以及加强欧盟和成员国政策协调等措施，全面促进欧洲各行业竞争力。欧盟委员会称，保守估计，这些提案实施后每年将节省约63亿欧元的行政成本，并调动500亿欧元的额外公共和私人投资来支持政策重点，力争在2029年本任期结束前，将行政负担减少25%。

近年来，欧洲企业在全球市场竞争中因复杂的监管体系和繁重的行政手续而面临挑战，影响欧盟经济整体竞争力。此次改革被视为欧盟优化营商环境、增强国际竞争力的举措。该改革方案已提交欧洲议会和欧盟理事会审议，将在获得批准后正式实施。不过，这些放宽措施预计将在欧洲议会引发激烈讨论。欧洲议会有议员表示“削弱部分转型工具与我们的目标背道而驰”，称其为“一场大规模的放松管制”。欧盟方面回应称，当前政策不意味着放弃应对气候变化的努力，也不会动摇到2050年实现碳中和的目标，而是要让可持续性原则和竞争力齐头并进。

（本报巴黎3月12日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月13日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)