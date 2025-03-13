叶海林

中非携手推进现代化的进程不仅是非洲国家实现经济独立、社会进步的历史进程，也是包括中国和非洲国家在内的广大发展中国家把握自身命运、引领全球格局演变的历史进程

“非洲是21世纪的希望热土，没有非洲的现代化，就没有世界现代化”“非洲正在经历新的觉醒，各国应支持非洲走出自主自强的发展新路”……今年中国全国两会期间，中非合作成为国际媒体特别是非洲媒体关注的焦点之一。不仅南非、尼日利亚等非洲国家的主流媒体对中国全国两会进行跟踪报道，一些平时主要报道本地新闻的非洲媒体也对中国全国两会保持关注。

中国和非洲是命运与共的好朋友、好伙伴、好兄弟，中国将按照中非携手推进现代化“十大伙伴行动”，助力非洲加快推进现代化。中非合作论坛成立以来，中方帮助非洲新建和升级近10万公里公路、超过1万公里铁路。仅过去3年，中国企业就为非洲提供了超过110万个就业岗位。当前，中国在人工智能、大数据、新能源等新兴技术领域不断取得突破性进展，在非洲国家引发高度关注。一位塞内加尔学者感慨：过去中国曾是我们争取独立的学校，未来中国将是我们实现现代化的学校。

携手推进现代化，是中非28亿多人民面对世界之变、时代之变、历史之变的共同选择，是百年未有之大变局下中非关系的义利基础，也是新时代全天候中非命运共同体的重要主题。回顾历史，现代化是人类发展的必由之路，但这条道路并非坦途。人类探寻现代化的道路上，有异彩纷呈的科技进步、影响深远的制度创新以及恢宏壮丽的建设成就，也有代价无法计量的历史不公。第二次世界大战后，非洲国家民族解放运动风起云涌，是非洲人民整体上的第一次觉醒，为非洲乃至“全球南方”现代化进程的推进发挥了重要作用。

新中国自成立以来就和广大非洲国家紧密团结在一起，为非洲的民族觉醒和政治独立作出了重要贡献。这为当前中非携手推进现代化奠定了坚实基础。中非共建命运共同体、携手推进现代化的利益、情感、理念和价值基础，都是在这一历史进程中锻造而成的。中非携手推进现代化，是双方继承和发展中非老一辈领导人共同开创的伟大事业的历史责任。

当今世界乱云飞渡，面对各种全球性挑战，全球南方国家唯有紧密协作，才能共同应对。应对全球性挑战，非洲不是被动参与者，更不应是被拯救者、被遗忘者，而是共同历史责任的担当者。这是非洲“新的觉醒”的题中应有之义。20世纪的觉醒给非洲带来了自尊、自主，21世纪新的觉醒将给非洲带来自由、自强。站稳脚跟、排除干扰，坚定不移推进现代化，这是非洲各国人民共同的愿望。

从人类历史发展的长镜头看，中非携手推进现代化的进程不仅是非洲国家实现经济独立、社会进步的历史进程，也是包括中国和非洲国家在内的广大发展中国家把握自身命运、引领全球格局演变的历史进程。全球南方国家共同迈向现代化，将不断为推动构建人类命运共同体注入动力，成为这个时代的壮美图景。

（作者为中国非洲研究院院长）

《 人民日报 》（ 2025年03月13日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)