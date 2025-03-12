新华社北京3月12日电（记者温馨、成欣）外交部发言人毛宁12日表示，中国全国两会是全过程人民民主的生动实践。全过程人民民主是最广泛、最真实、最管用的民主，是最适合中国国情的人民民主，也为丰富发展人类政治文明作出了重要贡献。

当日例行记者会上，有记者问：中国全国两会刚刚闭幕，我们注意到，不少国际人士表示，两会是观察中国全过程人民民主的窗口。中国式民主实践提供了与西方国家不同的政治道路，为世界尤其是全球南方国家提供了宝贵经验和启示。中方对此有何评论？

毛宁说，出席今年两会的有来自各行各业近3000名全国人大代表和2000多名政协委员，他们将百姓的声音带到最高议事平台，将人民所思所盼融入国家发展顶层设计。政府工作报告起草过程中征求意见近4000份，征集网民建言200多万条，力求最充分集思广益，最广泛反映民意。两会闭幕后，政府部门将全面落实各项任务，实现从民意反映、倾听到协商、落实的完整闭环。

“民主是全人类的共同价值，是各国人民的权利。全过程人民民主是最广泛、最真实、最管用的民主，是最适合中国国情的人民民主，也为丰富发展人类政治文明作出了重要贡献。”她说。

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