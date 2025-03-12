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国际观察：自主创新引领发展，开放合作共创未来

郑理文
2025年03月12日09:57 | 来源：人民网-国际频道
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近来，中国科技创新领域捷报频传：深度求索（DeepSeek）低成本突破算力封锁，跻身全球科技“顶流”；《哪吒之魔童闹海》凭借科技赋能，全球票房突破146亿元；宇树机器人在春晚舞台上扭起“赛博秧歌”，展现科技与文化的深度融合……中国已然成为全球科技创新的重要一极。在推进高水平科技自立自强的同时，中国坚持科技开放合作造福人类，为世界各国现代化赋能，成为以中国新发展为世界提供新机遇的生动写照。

破封锁立标杆：自主创新提供中国方案

世界百年未有之大变局加速演进，科技革命与大国博弈相互交织，高技术领域成为国际竞争最前沿和主战场，深刻重塑全球秩序和发展格局。面对“技术铁幕”，中国以“越是艰险越向前”的勇气，在关键核心领域实现历史性突破，为发展中国家向新而强增添信心、提供借鉴。正如王毅外长在记者会上说的，一代代中国人的奋斗从未止步，中国的科技强国之路越走越宽。

“本源悟空”团队与相关院所通力协作，攻克“卡脖子”技术，实现量子芯片、测控系统和操作系统的全栈式自主研发，推动中国超导量子计算机制造链自主成链。华为在芯片断供的严峻压力下，以年均21.7%的研发投入比持续攻坚，成功重构半导体产业链，麒麟芯片与鸿蒙系统形成软硬协同生态壁垒。深度求索大胆创新算法架构，将千亿参数大模型训练成本压缩至传统方法的十分之一，以“四两拨千斤”的技术路径实现“弯道超车”，让发展中国家在破除“算力霸权”上看到新希望。新能源产业依托政策引导，通过产学研协同创新突破刀片电池、高效光伏组件等核心技术，以全产业链优势重塑全球能源格局，让全球南方国家在实现跨越式发展上找到“绿色跳板”。

这些实践引发全球南方强烈共鸣。委内瑞拉总统马杜罗直言：“我们要以中国为榜样，我们要创造我们自己的技术、我们自己的解决方案，不依赖于世界上任何人地向前迈进。”印尼亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺评价：“中国的科技强国之路为发展中国家提供了可借鉴的经验。”

聚合力促共享：开放合作书写普惠共赢​

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展。技术创新进入前所未有的密集活跃期，人工智能、量子技术等前沿技术加速发展，正给世界带来深刻改变。人类要破解共同发展难题，比以往任何时候都更需要国际合作和开放共享。一些国家不仅筑起“小院高墙”，搞“脱钩断链”，面对其他国家科技发展，还“比不过就抢”“得不到就毁”。中国始终站在历史正确的一边，站在人类进步一边，坚持走开放合作的人间正道。

习近平总书记深刻指出，科技成果应该造福全人类，而不应该成为限制、遏制其他国家发展的手段。

中国开展科技创新、建设科技强国，不是为了争夺所谓“全球科技主导地位”，更不会独享成果，而是要让科技创新为中国式现代化提供支撑，并为世界各国现代化注入强劲动能。

中国传承中华优秀传统文化的创新基因、和合之道，在探索未知的征程中高举合作旗帜，与世界共享发展成果。嫦娥六号月背采样任务搭载法国、意大利、巴基斯坦及欧洲航天局科学载荷，被澳洲专家誉为“各国合作的罕见范例”。“中国天眼”向全球科学家开放观测申请，日本、土耳其等多国称赞此举“有利于推动国际研究和交流”“促进了国际科技发展和人类文明进步”。就在不久前，中国和巴基斯坦签署合作协议选拔训练航天员，这标志着中国空间站将迎来首位外籍航天员造访。正如塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任卡塔琳娜·扎基奇所说：“中国加快培育发展新质生产力，将为中国式现代化建设提供支撑。中国还积极与全球南方国家开展创新合作、共享发展成果，为世界经济复苏和可持续增长创造更多机遇。”

谋治理创未来：中国倡议彰显大国担当

“大道之行也，天下为公”。习近平总书记强调，要积极融入全球创新网络，深度参与全球科技治理，同世界各国携手打造开放、公平、公正、非歧视的国际科技发展环境，共同应对气候变化、粮食安全、能源安全等全球性挑战，让科技更好造福人类。

中国积极为全球科技治理贡献中国方案，推动科技创新切实发挥人类社会发展重要引擎作用。中国发布《全球人工智能治理倡议》，明确提出以人为本、智能向善、尊重主权、互利共享、共商共治等基本原则，致力于弥合全球“智能鸿沟”，确保“智能红利”惠及各国，引导人工智能朝着有利于人类文明进步的方向发展。中国提出《全球数据安全倡议》，支持以联合国为主渠道推进全球数字治理，坚持发展优先、普惠包容、创新驱动、保护数字空间文化多样性等原则，积极推动构建数字命运共同体。中国发布《国际科技合作倡议》，秉持“科学无国界、惠及全人类”理念，倡导通过科技创新合作探索解决全球性问题，共同应对时代挑战，促进和平发展，构建全球科技共同体。

秉持“科学技术不应成为编织铁幕的工具，而应当是普惠共享的财富”的理念，中国科技创新之路成为与各国共商共建共享的“阳光大道”，成为中国积极促进各国共同发展、推动构建人类命运共同体的重要实践。逐梦星辰大海、推动科技创新服务人类文明进步的道路上，中国愿同更多国家携手同行。

（作者是国际问题观察员）

(责编：刘洁妍、杨牧)

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