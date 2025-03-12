人民网巴黎3月11日电 （记者尚凯元）巴黎时装周期间，知名设计师品牌维罗妮克·勒鲁瓦在巴黎科德利埃空间发布2025/26秋冬黎锦大师合作系列。该系列汲取灵感自中国海南黎锦文化，在国际时尚舞台上赋予这一千年非遗以现代活力。

维罗妮克·勒鲁瓦黎锦大师合作系列成衣展示。活动方供图

黎锦是中国海南黎族的传统手工织锦技艺，起源于五指山热带雨林地区。其织造技艺包括染、纺、织、绣四大工艺，采用天然植物纤维，纯手工编织，承载着深厚的文化内涵和艺术价值。2024年12月5日，“黎族传统纺染织绣技艺”被联合国科教文组织正式列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

黎锦以独特纹样著称。勒鲁瓦此次以大力神纹、小狗纹、甘工鸟纹、鸽子纹等图案为灵感，融入其标志性的泥土色与柔和灰色调，并通过变形、放大、解构等手法赋予其现代时尚感。来自海南五指山的两位黎锦非遗传承人现场演示织造工艺，使嘉宾近距离感受千年技艺的精妙之处。

维罗妮克·勒鲁瓦黎锦大师合作系列成衣展示。活动方供图

勒鲁瓦表示，黎锦的传承历史与织造技艺令她深受震撼。在创作过程中，她并未直接复刻黎锦图案，而是通过解构与创新，使其自然融入时尚设计。为了让这些元素更好地融入秋冬系列，她还选用了针织、雕刻天鹅绒等不同材质进行再现，赋予传统图案更广阔的应用空间。

法国设计师维罗妮克·勒鲁瓦（右2）与黎锦非遗传承人。人民网记者 尚凯元摄

黎锦元素（海南）科技有限公司创始人张歆彤对记者介绍，黎锦作为一种传统的中国纺织工艺，正在通过品牌化和国际化道路寻求商业发展。以“黎锦”为名的品牌已在欧盟注册商标，下一步将继续致力于产品开发，挖掘黎锦布料在家居布艺和时装领域的应用潜力。目前，其公司已建立黎锦纹样数据库，并与知名服装品牌合作，进行图案的二次创作和商业化开发。她表示，希望通过提高生产效率和市场推广，帮助海南黎族织娘增加收入，实现非遗技艺的可持续发展。

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