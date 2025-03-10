新华社堪培拉3月10日电 题：美国“断供” 澳大利亚反华智库急了

新华社记者章建华 梁有昶

反华智库澳大利亚战略政策研究所近期自曝，由于美国政府“断供”，该机构已停止与中国相关的所谓研究项目。该机构人士日前公开“叫苦”，求助其他国家政府填补财务空缺，引发舆论嘲讽。

澳大利亚战略政策研究所成立于2001年，标榜为“独立、无党派”的智库，但频繁炮制针对中国的不实言论。有澳大利亚方面人士曾撰文披露，该机构长期接受来自美国政府的经费支持，热衷于炮制和炒作各种反华议题，意识形态色彩浓厚，实际上是反华势力的“急先锋”，学术信誉受到严重质疑。

特朗普就任美国总统后签署行政令，要求美国所有对外援助暂停90天。1月24日，特朗普政府下令立即暂停美国务院现有绝大多数对外援助项目。一些接受援助的组织随后表示，来自美国国务院、美国国际发展署和美国国家民主基金会等美国机构的资金已经停止发放。

澳大利亚战略政策研究所近日在接受《华尔街日报》采访时也证实，“美国暂停资助已导致该研究所停止了与中国相关的研究和数据项目，这些项目价值约120万美元，重点关注网络安全和技术问题”。

澳大利亚战略政策研究所自曝，自2019年以来，美国政府拨款约占该研究所运作资金的10%至12%，并为约70%的涉华研究项目提供资金。在2022-2023财年，该研究所收到了近300万澳元（约合190万美元）的美国国务院拨款。

“美国政府曾是聚焦中国问题的大型拨款的关键资助方。”澳大利亚战略政策研究所战略与研究部主任丹妮尔·凯夫在接受媒体采访时称，这项工作是数据密集型，成本高昂，且没有可替代美国拨款的其他资金来源。

2月6日，澳大利亚战略政策研究所“中国调查和分析项目主管”贝瑟尼·艾伦-易卜拉希米安（中文名贝书颖）在社交媒体上发文“惊呼”，由于美国冻结资金，重要涉华工作的整个生态系统处于危机之中。她呼吁其他政府填补资金空缺，称“仅需几百万美元”就足以维系这些组织及其活动。

贝书颖此番言论在社交媒体上招致广泛批评和嘲讽。有网友说，“你承认你在为美国政府做宣传”“数十亿美元的美国纳税人的钱付给你这种人去编故事。很高兴这种事能停了”“美国资助这些机构给中国贴标签”等等。

在中国生活和工作多年的新西兰媒体人安迪·博勒姆（中文名安柏然）评论说：“我们可以看出，澳大利亚战略政策研究所像一个绝望的瘾君子戒断后那样乞讨钱财，同时在绝望中做了一些可笑的坦白。这证明了我们多年来所说的：澳大利亚智库的反华报道是由美国国务院资助的！”

(责编：刘叶婷、张悦)