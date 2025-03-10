新华社里约热内卢3月9日电 专访：“期待与中国共同实现绿色低碳发展”——访巴西淡水河谷高管卢西亚娜·布鲁姆

新华社记者陈威华 赵焱

巴西矿业巨头淡水河谷公司全球对外事务董事总经理卢西亚娜·布鲁姆近日接受新华社记者书面专访时表示，作为半个多世纪的合作伙伴，淡水河谷公司长期看好中国经济增长前景和中国市场发展机遇，期待与中国共同实现绿色低碳发展。

今年2月，布鲁姆赴华访问，中国经济社会发展给她留下深刻印象。她说：“到处高楼林立，街上热闹非凡，饭店座无虚席……我建议那些对中国经济心存疑虑的人去中国看看，眼见为实。”

布鲁姆表示，中国作为世界第二大经济体，一直是全球经济增长重要引擎。去年，中国国内生产总值增长5%，顺利实现增长目标，经济总量首次突破130万亿元。考虑到中国庞大的经济规模，这一增量相当于一个中等国家一年的经济体量。在国际环境日益复杂的背景下，这一成就尤其令人钦佩，展现了中国经济的强大韧性和对全球经济的重大贡献。

她表示，中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家。2024年，中国全部工业增加值完成40.5万亿元，制造业总体规模连续15年保持全球第一。展望未来，相信中国将继续在全球经济中发挥关键作用。

淡水河谷1973年开始向中国出口铁矿石，是最早与中国开展经贸往来的巴西企业之一。布鲁姆说，对于跨国企业来说，中国市场具备诸多发展优势，例如稳定的营商环境、庞大的消费群体、熟练的劳动力资源、完整且稳定的产业链和供应链，以及持续创新与技术进步。尤为重要的是，中国坚定不移推进高水平对外开放，持续优化外商投资环境。“我们在日常运营中一直深切感受到中国政府对外资企业的关心与支持。”

布鲁姆表示，“今年2月中旬，我们宣布启动‘新卡拉加斯’计划，旨在到2030年将卡拉加斯地区铁矿石和铜的年产能分别提升至2亿吨和约35万吨。这些投资正是基于我们对中国市场的长期承诺以及对中国经济长期增长的信心”。

近年，淡水河谷与中国合作伙伴的关系已不仅局限在进出口贸易。布鲁姆表示，将推进与中方合作伙伴的铁矿石选矿厂项目，并计划将投资模式进行复制。她相信双方存在巨大的合作机遇。

在淡水河谷看来，中国的绿色发展理念是该公司深化合作的重要机遇。布鲁姆表示：“近年来，我们在向中国持续供应优质铁矿石产品的同时，开发了一系列创新低碳解决方案，助力中国钢铁行业实现脱碳和绿色化。”

她说，半个多世纪以来，淡水河谷始终是中国值得信赖的合作伙伴和可靠的原材料供应商。“我们将继续致力于提供各种优质矿产品和创新低碳解决方案，持续支持中国高质量发展。”

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