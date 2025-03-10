新华社北京3月10日电 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级成员塔希尔·努努9日证实，哈马斯领导层与美国总统人质事务特使亚当·伯勒尔近日在卡塔尔首都多哈多次会谈，着重磋商了释放一名有美国与以色列双重国籍的被扣押人员的问题。

据路透社报道，努努当天证实哈马斯与美国之间“前所未有”的直接会谈，双方一周来在多哈“数次”磋商，主要聚焦于一名有美以双重国籍的被扣押人员释放问题。哈马斯“以符合巴勒斯坦人民利益的方式积极、灵活应对”，双方还讨论了加沙地带停火协议相关事宜。

3月3日，在加沙地带北部城镇拜特拉希耶，卡拉姆·哈卢布的孩子在住处附近玩耍。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

21岁以军士兵艾丹·亚历山大被认为是唯一在世的被扣押在加沙地带的美国公民。美国中东问题特使史蒂夫·威特科夫日前说，争取亚历山大获释是美方“当务之急”。

经多方斡旋，哈马斯与以色列1月15日达成加沙地带停火协议，第一阶段从1月19日至3月1日。第二阶段停火谈判原定于2月3日开始，但双方一直未举行实质性谈判。

本月5日，美国阿克西奥斯新闻网披露了美国与哈马斯密谈的消息。《以色列时报》7日援引知情西方官员消息报道，以色列4日获知美方官员与哈马斯高级成员哈利勒·哈亚所率代表团直接会谈，以战略事务部长罗恩·德尔默随后与美国总统人质事务特使伯勒尔通电话，“斥责”后者在没有得到以色列总理本雅明·内塔尼亚胡同意的情况下就和哈马斯讨论“换人”事宜，即以方释放多少名在押巴勒斯坦人以换取哈马斯释放亚历山大并归还4名有美以双重国籍的被扣押人员遗体。伯勒尔解释，会谈处于“初步讨论”阶段，要达成最终决定须经以方同意。

这是3月3日在加沙地带北部城镇拜特拉希耶拍摄的卡拉姆·哈卢布的住处。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

据《以色列时报》报道，伯勒尔与哈马斯还讨论了哈马斯释放所有被扣押人员、哈马斯与以色列结束战事等事宜。美以官员通话结束后不久，美方与哈马斯直接会谈的消息就被泄漏给媒体，美方认为这是以方所为。

以色列总理办公室声称，美国与哈马斯直接谈判前征求过以方意见，以方已向美方“表达立场”。按上述西方官员说法，美方2月告知以方这一计划时，以方表示“反对”。（陈立希）

(责编：刘叶婷、张悦)