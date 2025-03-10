新华社北京3月10日电 韩国宪法法院预计本月中旬对尹锡悦总统弹劾案作出裁决。韩国警方9日说，将在宣判当天和前一天部署逾万名警力加强警戒。按媒体说法，如此规模的安保措施在韩国“前所未有”。

韩国警方消息人士说，警方原计划在弹劾案宣判当天在首尔市中心部署约1.2万名警力，约占韩国全国警力的十分之一。由于尹锡悦8日突然获释，警方决定升级安保计划，对汉南洞总统府等更多区域实施警戒。

3月8日，尹锡悦乘坐的车辆抵达汉南洞总统官邸入口。新华社记者姚琪琳摄

根据新计划，警方将在宣判前一天向宪法法院和光化门广场周边地区派遣约5000名警力，并在宣判当天部署约9000名警力设置“封锁区”。

警方同时考虑增派警力，对韩国主要政党总部、宪法法院法官住所、部分国家大使馆等场所加强警戒。一名警方官员表示，目前无法预测宣判当天现场情况，警方安保计划“仍有加强空间”。

2024年12月14日，韩国国会通过尹锡悦弹劾动议案，并将弹劾案提交宪法法院审理，审理过程最长180天。宪法法院2月25日就此案举行最后一场辩论，预计3月中旬作出裁决。根据以往案例，宣判日期通常会提前两三天对外公布。

根据法律，如果宪法法院驳回弹劾案，尹锡悦将立即恢复总统职务。如果宪法法院裁决通过弹劾案，尹锡悦将成为继朴槿惠之后第二名被罢免的韩国总统。（张旌）

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