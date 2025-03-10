人民网华沙3月9日电 （记者禹丽敏）布加勒斯特消息：当地时间3月7日，“发现中国：更亲、更近、更精彩”中罗旅游企业对接会在罗马尼亚布加勒斯特中国文化中心成功举办。40多家罗马尼亚旅行社和中国世纪假日旅游集团就赴华旅游产品、市场共建等议题展开深入探讨并进行业务洽谈。

罗马尼亚旅行商代表、维纳斯之旅旅行社总经理克里斯蒂安·丘丘雷亚努通过影像资料向同业分享了他2024年赴华参加中国国际旅游交易会的经历，以及赴上海、宁波、西安踩线活动的亮点。他表示，罗马尼亚代表团参加2024旅交会，见证了中国旅游市场的蓬勃活力和中罗旅游合作的巨大潜力，相信本次对接会能够把潜力转化为具体行动，推动两国旅游市场深入合作。

世纪假日旅游集团代表详细介绍了该公司在入境旅游领域的多项优势、丰富经验和成功案例，并系统推介了数条主题路线，包括串联北京和成都等城市的中国经典游、涵盖西藏拉萨的文化探秘之旅、融合云南普洱茶制作等非遗体验的魅力中国深度游等。值得一提的是，针对罗马尼亚游客热衷于户外和自然的特点，特别推出自然奇景·中国发现之旅，并向罗马尼亚旅行商推出优惠政策。

罗旅行商对中国旅游路线表达了极大的兴趣，纷纷与中国同行深入交流，详细咨询旅游路线产品信息，并初步达成多项合作意向。

此次活动是罗马尼亚旅行商代表团赴华参加2024中国国际旅游交易会后的务实合作成果，旨在促进罗马尼亚游客赴华旅游市场发展，助力中罗两国旅游业的交流与合作走深走实。

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