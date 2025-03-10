新华社洛杉矶3月9日电（记者高山）美国太空探索技术公司（SpaceX）首席执行官埃隆·马斯克9日与波兰外长西科尔斯基围绕该公司“星链”卫星系统在俄乌冲突中的作用在网上发生争执，美国国务卿马尔科·鲁比奥也加入“战局”，称乌克兰没有“星链”早就输了。

马斯克8日在社交媒体上称其旗下的“星链”卫星系统是乌克兰军队的“支柱”，“如果我关掉它，他们整个战线都将崩溃”。西科尔斯基9日发帖回应说，是波兰数字化部每年为乌克兰支付约5000万美元“星链”费用，“如果SpaceX被证明是一家不可靠的供应商，我们将被迫寻找其他供应商”。

马斯克针对西科尔斯基的言论发帖称：“你只支付了很少一部分费用，且‘星链’无可替代。”但他随后又发帖称，自己只是陈述一个事实，即使存在意见分歧，也不会对乌克兰关闭“星链”服务，或以此为讨价还价的筹码。

鲁比奥9日在社交媒体发帖力挺马斯克，指责西科尔斯基编造事实，并称没人威胁要切断“星链”卫星系统。“要说谢谢，因为如果没有‘星链’，乌克兰早就输掉了这场战争，俄罗斯人现在已经抵达波兰边境。”

“星链”卫星系统被乌克兰军队大量使用，对保持乌军战力发挥了重要作用。此前已有媒体报道说，美国为进一步施压乌克兰交出关键矿产资源开采权，威胁要切断对乌克兰的“星链”卫星系统的服务。

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