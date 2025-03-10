人民网罗马3月9日电 （记者谢亚宏）联合国粮食及农业组织9日授予美国纽约哈林环球旅行者篮球队为全球亲善大使，以表彰他们致力于提高人们对粮食不安全、食物浪费和健康饮食重要性的认识。

当天，约8000名观众和篮球爱好者齐聚罗马体育宫，粮农组织总干事屈冬玉在中场休息时宣布了这一消息。体育馆的巨型LED上播放了一段展示粮农组织和哈林篮球队合作关系的视频，强调了双方共同致力于解决粮食不安全问题。

屈冬玉表示，自1926年以来，哈林篮球队一直在与世界各地分享快乐，并教导人们团结一致、共同努力。哈林篮球队主教练索尔·怀特代表篮球队发言。他对被授予这一重要荣誉称号表示感激，并表示今后将继续支持粮农组织在农业食品领域的重要工作。

作为粮农组织全球亲善大使，哈林篮球队将利用其声誉和平台吸引世界各地的观众，倡导健康饮食、减少粮食浪费和可持续发展。

哈林篮球队成立于1926年，是一支标志性的表演篮球队，以篮球、喜剧、运动和戏剧表演的独特融合而闻名。

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